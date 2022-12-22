Шойгу сообщил о необходимости наращивания поставок комплексов "Кинжал" и "Циркон"

Министр обороны также сообщил о необходимости принятия в состав ВМФ атомной подлодки "Император Александр III", а также четырех подводных лодок и двенадцати надводных кораблей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Стремление НАТО увеличить военный потенциал вблизи границ России и расширение альянса требуют наращивания поставок гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Циркон" в Вооруженные силы (ВС) РФ. Об этом заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется <...> нарастить поставки высокоточных гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Циркон". Продолжить работу над другими перспективными образцами", - сказал он.

Шойгу также сообщил о необходимости принятия в состав ВМФ атомной подлодки "Император Александр III" (проект "Борей-А") , а также четырех подводных лодок и двенадцати надводных кораблей.