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ТАСС

В МО Греции заявили, что не получали предложения по замене систем ПВО для передачи Украине

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Никос Панайотопулос
Никос Панайотопулос.
Источник изображения: dialogorg.ru

По словам министра национальной обороны Греции Никоса Панайотопулоса, для этого также потребуется выдача соответствующего разрешения от главного производителя

АФИНЫ, 21 декабря. /ТАСС/. Греция не получила официального предложения по замене базирующихся на греческом острове Крит советских ракетных комплексов С-300 на другие системы ПВО с целью отправки С-300 на Украину. Об этом заявил министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос в интервью, которое разместил в среду греческий информационный портал newsbomb.gr.

"Прежде всего, отправка С-300 на Украину совсем не простое дело. Как предварительное условие требуется выдача соответствующего разрешения от главного производителя. Я не вижу больших шансов, что Россия выдаст такой сертификат", - сказал Панайотопулос. "В любом случае, у нас нет никакого намерения ослаблять каким-либо образом нашу оборонительную систему. Мы сталкиваемся с конкретной угрозой [со стороны Турции], и пока она существует, у нас нет намерения что-либо ослаблять [в обороне страны]. В любом случае продвигаются разные сценарии. Если кто-то хочет сделать нам предложения о замене каких-то систем, он должен нам сказать это. До этого момента никто нам ничего не сказал конкретного", - добавил министр.

Он отметил, что Греция уже предоставила оборонную помощь Украине, указав, что поставки БМП-1 Киеву в обмен на германские Marder - это не то, что С-300. "В рамках продолжающейся американской помощи была предоставлена помощь Запада Украине, мы изучаем предложения, но в рамках наших возможностей, и среди этих возможностей мы выдвинули условие: [не должно быть] ничего, что ослабит наши оборонительные способности. Мы заявили это всем категорично с самого начала", - сказал глава Минобороны.

Греция с 1990-х годов располагает российскими зенитно-ракетными комплексами С-300ПМУ-1 "Фаворит", "Оса-АКМ" и "Тор-М1". В декабре 2013 года греческие военные провели на полигоне Акротири на острове Крит показательные стрельбы с использованием С-300. В 2018 году Греция и Россия подписали соглашение об обслуживании военной техники под названием "Продление срока службы систем вооружения". По данным греческих СМИ, в последнее время сотрудничество двух стран по этой линии прекращено.

Как говорилось в распространенном 19 декабря комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, Москва считает враждебными по отношению к России планы Греции по поставкам Украине С-300 и других средств противовоздушной обороны российского или советского образца.

В 1990-х годах Греция получила из Германии по льготной цене примерно 500 БМП-1, которые ФРГ достались в наследство от армии ГДР. Позднее эти советские БМП-1 были модернизированы и доведены до стандартов НАТО. На ходу остаются 185 БМП-1. По договоренности между Грецией и ФРГ на Украину недавно прибыла партия БМП-1 из Греции. В обмен на них в Грецию из Германии были направлены первые БМП Marder 1A3. Всего, как ожидается, Греция должна получить 40 БМП Marder. По заявлению греческого правительства, вместо островов их направят в Северную Грецию на сухопутную греко-турецкую границу. 

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