В МО Греции заявили, что не получали предложения по замене систем ПВО для передачи Украине

По словам министра национальной обороны Греции Никоса Панайотопулоса, для этого также потребуется выдача соответствующего разрешения от главного производителя

АФИНЫ, 21 декабря. /ТАСС/. Греция не получила официального предложения по замене базирующихся на греческом острове Крит советских ракетных комплексов С-300 на другие системы ПВО с целью отправки С-300 на Украину. Об этом заявил министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос в интервью, которое разместил в среду греческий информационный портал newsbomb.gr.

"Прежде всего, отправка С-300 на Украину совсем не простое дело. Как предварительное условие требуется выдача соответствующего разрешения от главного производителя. Я не вижу больших шансов, что Россия выдаст такой сертификат", - сказал Панайотопулос. "В любом случае, у нас нет никакого намерения ослаблять каким-либо образом нашу оборонительную систему. Мы сталкиваемся с конкретной угрозой [со стороны Турции], и пока она существует, у нас нет намерения что-либо ослаблять [в обороне страны]. В любом случае продвигаются разные сценарии. Если кто-то хочет сделать нам предложения о замене каких-то систем, он должен нам сказать это. До этого момента никто нам ничего не сказал конкретного", - добавил министр.

Он отметил, что Греция уже предоставила оборонную помощь Украине, указав, что поставки БМП-1 Киеву в обмен на германские Marder - это не то, что С-300. "В рамках продолжающейся американской помощи была предоставлена помощь Запада Украине, мы изучаем предложения, но в рамках наших возможностей, и среди этих возможностей мы выдвинули условие: [не должно быть] ничего, что ослабит наши оборонительные способности. Мы заявили это всем категорично с самого начала", - сказал глава Минобороны.

Греция с 1990-х годов располагает российскими зенитно-ракетными комплексами С-300ПМУ-1 "Фаворит", "Оса-АКМ" и "Тор-М1". В декабре 2013 года греческие военные провели на полигоне Акротири на острове Крит показательные стрельбы с использованием С-300. В 2018 году Греция и Россия подписали соглашение об обслуживании военной техники под названием "Продление срока службы систем вооружения". По данным греческих СМИ, в последнее время сотрудничество двух стран по этой линии прекращено.

Как говорилось в распространенном 19 декабря комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, Москва считает враждебными по отношению к России планы Греции по поставкам Украине С-300 и других средств противовоздушной обороны российского или советского образца.

В 1990-х годах Греция получила из Германии по льготной цене примерно 500 БМП-1, которые ФРГ достались в наследство от армии ГДР. Позднее эти советские БМП-1 были модернизированы и доведены до стандартов НАТО. На ходу остаются 185 БМП-1. По договоренности между Грецией и ФРГ на Украину недавно прибыла партия БМП-1 из Греции. В обмен на них в Грецию из Германии были направлены первые БМП Marder 1A3. Всего, как ожидается, Греция должна получить 40 БМП Marder. По заявлению греческого правительства, вместо островов их направят в Северную Грецию на сухопутную греко-турецкую границу.