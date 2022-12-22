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РИА Новости

Шойгу рассказал о спецучениях, на которых отработали ответный ядерный удар

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Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Шойгу: ВС России на специальных учениях отработали ответный массированный ядерный удар

МОСКВА, 21 декабря/ Радио Sputnik. Российская ядерная триада в этом году в ходе специальных учений успешно отработала ответный массированный ядерный удар по противнику, сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.

"Стратегические ядерные силы в ходе специального учения успешно отработали задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на применение противником оружия массового поражения", – цитирует Шойгу РИА Новости.

Ранее радио Sputnik сообщило, что президент РФ Владимир Путин призвал совершенствовать возможности ядерной триады.

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Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
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