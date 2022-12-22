Шойгу рассказал о спецучениях, на которых отработали ответный ядерный удар

Шойгу: ВС России на специальных учениях отработали ответный массированный ядерный удар

МОСКВА, 21 декабря/ Радио Sputnik. Российская ядерная триада в этом году в ходе специальных учений успешно отработала ответный массированный ядерный удар по противнику, сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.

"Стратегические ядерные силы в ходе специального учения успешно отработали задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на применение противником оружия массового поражения", – цитирует Шойгу РИА Новости.

Ранее радио Sputnik сообщило, что президент РФ Владимир Путин призвал совершенствовать возможности ядерной триады.