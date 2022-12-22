Шойгу: уровень выполнения заданий ГОЗ по основным образцам вооружения составил 91%

Количество направляемых в войска РФ основных образцов вооружения увеличилось на 30%

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Уровень выполнения заданий гособоронзаказа РФ по основным образцам вооружения составил 91%. Количество направляемых в войска основных образцов вооружения увеличилось на 30%, боеприпасов к ракетно-артиллерийскому вооружению и авиационных средств поражения - от 69 до 109%. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"В целях оптимизации поставок вооружения сформирован подекадный план-график. Контроль за его исполнением осуществляется совместной оперативной группой Минобороны, Военно-промышленной комиссии, Минпромторга и организаций ОПК. Предусмотренный в 2022 году объем финансовых средств с учетом дополнительной поставки вооружения и техники позволил увеличить количество направляемых в войска основных образцов на 30%, боеприпасов к ракетно-артиллерийскому вооружению и авиационных средств поражения - от 69% до 109%", - сказал Шойгу, отметив, что уровень выполнения заданий ГОЗ по основным образцам составил 91%.