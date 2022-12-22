Войти
Известия.ru

Шойгу указал на использование Киевом запрещенных методов противоборства

137
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Шойгу: украинское руководство прибегает к запрещенным методам противоборства, включая теракты и заказные убийства

Власти Украины прибегают к запрещенным методам противоборства, таким как теракты, заказные убийства и обстрелы мирных жителей тяжелым вооружением. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу 21 декабря на заседании коллегии оборонного ведомства.


«Украинское руководство прибегает к запрещенным методам противоборства, включая теракты и заказные убийства, обстрелы мирных жителей тяжелым вооружением. Всего этого западные страны стараются не замечать, как и элементы ядерного шантажа, например, провокации в отношении Запорожской АЭС и сценарии подготовки так называемой грязной ядерной бомбы», — сказал он.

Шойгу отметил, что Москву настораживает наращивание военного присутствия НАТО у российских границ, а также стремление Запада максимально затянуть конфликт на Украине.

Глава Минобороны также добавил, что Россия всегда готова к конструктивным мирным переговорам, так как не она стала источником украинского конфликта.

«Мы ведем действия по спасению населения от геноцида и террора. Россия всегда открыта к проведению конструктивных мирных переговоров. <...> Причина — профинансированный Западом госпереворот в Киеве в 2014 году, приведший к власти антироссийские силы и разделивший братские народы. Это спровоцировало вооруженное противостояние в Донбассе», — подчеркнул Шойгу.

По словам главы Минобороны, Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают наносить удары высокоточным оружием по украинским системам военного управления, а также уничтожают военные предприятия и разрушают цепочки поставок оружия, поступающего из стран Запада.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
28.10.2022
«Грязная бомба»: реальность или пустая угроза
25.10.2022
Шойгу вывел на чистую воду планы Украины с «грязной бомбой»
25.12.2020
Уходящий год для Российской армии – один из знаковых
12.09.2019
Ученые умы Вашингтона прогнозируют появление новой военной стратегии России
25.04.2019
Своевременно, но не обязательно симметрично. В Москве обсудили вопросы безопасности
14.03.2016
Толкание плутониевого ядра
19.01.2016
Ядерное оружие России: поштучная авиация и тайный морской козырь Путина (Обозреватель, Украина)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 02:53
  • 1
Госдума приняла закон об упрощении передачи военной продукции в рамках гособоронзаказа
  • 22.12 02:18
  • 116
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 22.12 02:12
  • 40133
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.12 00:53
  • 2
Вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты и бронетехнику ВСУ
  • 22.12 00:33
  • 1
Небензя назвал надуманными обвинения в адрес РФ в использовании на Украине иранских дронов
  • 22.12 00:26
  • 1
В России «придумали» как защитить самолеты от ракет с самонаведением
  • 22.12 00:00
  • 1
Получит ли Лукашенко российское ядерное оружие
  • 21.12 23:47
  • 1
Держать строй: Россия и Белоруссия организуют единое оборонное пространство
  • 21.12 21:13
  • 1
Танки Т-90М "Прорыв" поступили группировке "Отважные" в зоне военной операции
  • 21.12 20:22
  • 2
Антироссийские санкции подстегнули спрос на отечественную радионавигацию для морского и речного флота
  • 21.12 20:19
  • 1
Военный эксперт рассказал о преимуществах танка Т-90М «Прорыв»
  • 21.12 19:06
  • 107
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 21.12 16:25
  • 0
ТЕПЛОВИЗОРЫ, КВАДРОКОПТЕР И ЭКИПИРОВКА: ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ОТПРАВЛЯЕТ НА ФРОНТ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
  • 21.12 13:47
  • 0
В польский сейм внесен законопроект об отмене уголовной ответственности за наемничество на Украине
  • 21.12 08:24
  • 1
В России рассказали о технологиях следующего поколения в БПЛА «Охотник»