Шойгу указал на использование Киевом запрещенных методов противоборства

Шойгу: украинское руководство прибегает к запрещенным методам противоборства, включая теракты и заказные убийства

Власти Украины прибегают к запрещенным методам противоборства, таким как теракты, заказные убийства и обстрелы мирных жителей тяжелым вооружением. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу 21 декабря на заседании коллегии оборонного ведомства.

«Украинское руководство прибегает к запрещенным методам противоборства, включая теракты и заказные убийства, обстрелы мирных жителей тяжелым вооружением. Всего этого западные страны стараются не замечать, как и элементы ядерного шантажа, например, провокации в отношении Запорожской АЭС и сценарии подготовки так называемой грязной ядерной бомбы», — сказал он.

Шойгу отметил, что Москву настораживает наращивание военного присутствия НАТО у российских границ, а также стремление Запада максимально затянуть конфликт на Украине.

Глава Минобороны также добавил, что Россия всегда готова к конструктивным мирным переговорам, так как не она стала источником украинского конфликта.

«Мы ведем действия по спасению населения от геноцида и террора. Россия всегда открыта к проведению конструктивных мирных переговоров. <...> Причина — профинансированный Западом госпереворот в Киеве в 2014 году, приведший к власти антироссийские силы и разделивший братские народы. Это спровоцировало вооруженное противостояние в Донбассе», — подчеркнул Шойгу.

По словам главы Минобороны, Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают наносить удары высокоточным оружием по украинским системам военного управления, а также уничтожают военные предприятия и разрушают цепочки поставок оружия, поступающего из стран Запада.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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