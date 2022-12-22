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ТАСС

Шойгу: западные страны стараются не замечать украинские элементы ядерного шантажа

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

По словам министра обороны РФ, российским военным на Украине противостоят объединенные силы Запада

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Украинская сторона прибегает к запрещенным методам борьбы, включая элементы ядерного шантажа, однако страны Запада не замечают их. Об этом заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"Украинское руководство прибегает к запрещенным методам противоборства, включая теракты и заказные убийства, обстрелы мирных жителей тяжелым вооружением. Всего этого западные страны стараются не замечать, как и элементы ядерного шантажа, например, - провокации в отношении Запорожской АЭС и сценарии подготовки так называемой грязной ядерной бомбы", - заявил Шойгу.

По словам министра, российским военным на Украине противостоят объединенные силы Запада. При этом США и их союзники продолжают накачивать Киев вооружениями, обучать военнослужащих, предоставлять развединформацию, а также направляют советников и наемников и ведут информационную и санкционную войну в отношении России. 

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