Путин: ракеты "Сармат" поставят на боевое дежурство в ближайшее время

Путин: ракеты "Сармат" скоро поставят на боевое дежурство

МОСКВА, 21 декабря/ Радио Sputnik. В ближайшее время на боевое дежурство будут поставлены ракеты "Сармат", заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.

"В этом году уровень современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах превысил 91%. Продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью "Авангард". В ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат". Мы знаем, там есть некоторое движение вправо, это не меняет наших планов. Все будет реализовано", – цитирует Путина РИА Новости.

Ранее радио Sputnik сообщило, что, по словам Владимира Путина, против России активно используют военный потенциал стран НАТО.