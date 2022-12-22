Шойгу заявил, что численность ВС РФ необходимо довести до 1,5 млн военнослужащих

В том числе военнослужащих по контракту - до 695 тыс., добавил глава Минобороны

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Численность Вооруженных сил РФ необходимо довести до полутора миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту - до 695 тыс. человек. Об этом в среду заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность вооруженных сил до полутора миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту - до 695 тыс. человек", - сказал Шойгу.