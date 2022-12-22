Индийские ВМС пополнились пятой дизель-электрической подводной лодкой класса «Кальвари»

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Индийские ВМС получили очередную дизель-электрическую подлодку класса "Скорпен" (Кальвари). Церемония передачи субмарины под названием "Вагир"прошла на верфи индийской компании Mazagon Dock Limited (MDL) в Мумбаи.

Индийский флот получил пятую подлодку класса Кальвари, ввод субмарины в боевой состав ВМС состоится в ближайшее время, точные сроки пока не называются. Подлодка была спущена на воду в ноябре 2020 года без большой помпы из-за ковидных ограничений, после чего достраивалась почти два года. Вообще вся серия субмарин этого проекта строится с большой задержкой, изначально планировалось завершить ее к 2017 году, потом к этому, но последняя ДЭПЛ серии "Вагшир" до сих пор в достройке.

Подлодки класса Кальвари строятся по контракту, заключенному с французской компанией Naval Group (ранее DCNS) в 2005 году. Соглашение стоимостью 3,6 млрд. долларов предусматривает постройку шести подводных лодок. Новые субмарины призваны заменить в ВМС Индии устаревшие подлодки класса "Синдукуш" ("Кило") и "Шишумар" ("Тип-209/1500").

Основным предназначением НАПЛ класса Кальвари является борьба с подводными лодками и кораблями противника. Субмарины строятся из специальной стали, способной противостоять высокому давлению. Вся серия данных подлодок строится без воздухонезависимой энергетической установки, но с учетом возможности установки ВНЭУ в процессе модернизации в будущем.

Длина подлодок – 67,5 метра, ширина – 6,2 метра, водоизмещение надводное – 1615 тонн (подводное – 1775 тонн). Субмарина оснащена 360 аккумуляторными батареями, каждая из которых весит 750 кг. Максимальная скорость под водой – 20 узлов. Экипаж – 44 человека, включая восемь офицеров.

Вооружение ДЭПЛ – 533-мм торпеды SUT 266, противокорабельные ракеты SM-39 "Экзосет" и мины.