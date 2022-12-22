Завершена модернизация 10-го самолета "Атлантик-2" ВМС Франции

ЦАМТО, 21 декабря. Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) Министерства ВС Франции объявила о приемке 10-го морского патрульного самолета "Атлантик-2" (ATL2), модернизированного к версии "Стандарт-6".

В ближайшее время самолет будет передан ВМС Франции на базе Ланн-Бигуэ.

Модернизация самолета была проведена центром обслуживания авиатехники SIAe (Service industriel de l’aeronautique) Министерства ВС Франции.

Как сообщал ЦАМТО, Dassault Aviation в октябре 2013 года заключила с DGA контракт на проведение модернизации к версии "Стандарт-6" 15 из 27 состоящих на вооружении ВМС Франции морских патрульных самолетов "Атлантик-2". По информации СМИ, стоимость контракта оценивается в 400 млн. евро. Работы выполняются компаниями Dassault Aviation, Thales, Naval Group и государственным предприятием SIAe. Компания Dassault Aviation также отвечает за интеграцию всех подсистем.

В соответствии с положениями "Закона о военных программах на 2019-2025 гг.", количество модернизируемых самолетов было увеличено до 18 ед.

В рамках базового контракта три самолета пройдут модернизацию в компании Sabena Technics. Параллельно центр обслуживания авиатехники SIAe модернизирует 12 самолетов.

Первые два модернизированных самолета Dassault Aviation передала ВМС Франции в октябре 2019 года.

Модернизация к версии "Стандарт-6" включает:

- новую РЛС с активной антенной решеткой "СерчМастер" компании Thales;

- новую гидроакустическую подсистему компании Thales для сбора и обработки сигналов от сбрасываемых с воздуха гидроакустических буев последнего поколения для обнаружения подводных лодок;

- новую станцию оптоэлектронный разведки MX-20 компании WESCAM;

- новую навигационную консоль разработки Dassault Aviation;

- новые консоли для подсистемы отображения тактической информации разработки SIAe.

Модернизация самолетов расширит возможности поддержки морских стратегических сил (Force Oceanique Strategique – FOST) Франции, авианосной боевой группы "Шарль-де-Голль", борьбы с современными угрозами (перспективные атомные или обычные подводные лодки и т.д.), а также поддержки воздушно-наземных операций в сложных метеоусловиях. Снять самолеты с вооружения планируется после 2030 года.