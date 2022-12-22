Шойгу: российские войска сокращают потенциал Киева высокоточными ударами

Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины.

Шойгу заявил, что российские войска сокращают потенциал ВСУ высокоточными ударами

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские войска в ходе спецоперации продолжают наносить высокоточные удары по системе военного управления Украины, военным предприятиям и связанными с ними объектами, разрушают цепочки поставок иностранного вооружения и сокрушают военный потенциал Киева, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Российские войска продолжают уничтожать военные цели, наносить массированные высокоточные удары по системе военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса и связанными с ними объектами, в том числе энергетики. Разрушается цепочка поставок иностранного вооружения, сокрушается военный потенциал Украины", - сказал Шойгу на расширенной коллегии военного ведомства.

"При этом принимаются исчерпывающие меры по исключению гибели гражданского населения", - подчеркнул министр обороны.