Минобороны РФ планирует базировать в Бердянске и Мариуполе суда обеспечения

Министр обороны Сергей Шойгу указала на то, что Азовское море вновь стало внутренним морем России

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Минобороны РФ планирует развернуть в Бердянске и Мариуполе пункты базирования судов обеспечения, аварийные службы и судоремонтные подразделения Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Об этом заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"Сегодня полноценно функционируют порты в Бердянске и Мариуполе. Планируем развернуть в них пункты базирования судов обеспечения, аварийно-спасательные службы и подразделения судоремонта Военно-морского флота", - сказал он.

Шойгу указала на то, что Азовское море вновь стало внутренним морем России, "как это было на протяжении трехсот лет истории нашей страны".