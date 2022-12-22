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ТАСС

Минобороны РФ планирует базировать в Бердянске и Мариуполе суда обеспечения

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Краны в порту Бердянска
Краны в порту Бердянска.
Источник изображения: © РИА Новости

Министр обороны Сергей Шойгу указала на то, что Азовское море вновь стало внутренним морем России

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Минобороны РФ планирует развернуть в Бердянске и Мариуполе пункты базирования судов обеспечения, аварийные службы и судоремонтные подразделения Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Об этом заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"Сегодня полноценно функционируют порты в Бердянске и Мариуполе. Планируем развернуть в них пункты базирования судов обеспечения, аварийно-спасательные службы и подразделения судоремонта Военно-морского флота", - сказал он.

Шойгу указала на то, что Азовское море вновь стало внутренним морем России, "как это было на протяжении трехсот лет истории нашей страны". 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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