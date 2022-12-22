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РИА Новости

Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года

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Шойгу призвал увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства предложил поэтапно повысить призывной возраст.

"При комплектовании Вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу", — сказал руководитель министерства.

Шойгу поручил довести численность ВС России до полутора миллиона военнослужащих, в том числе контрактников — до 695 тысяч. К концу 2023 года число проходящих службу по контракту нужно увеличить до 521 тысячи человек.

Руководитель ведомства также предложил принять ответные меры на расширение НАТО.

"Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на Северо-Западе России", — отметил Шойгу.

Министр выступил с инициативой создать два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил — Московский и Ленинградский военные округа.

Кроме того, глава ведомства поручил завершить цифровую трансформацию военкоматов и ввести в них государственную гражданскую службу с увеличением воинских должностей.

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