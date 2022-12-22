Путин заявил о необходимости интегрировать беспилотники ВС РФ в единую сеть

Путин: беспилотники Вооруженных сил России должны быть интегрированы в единую сеть

Беспилотники Вооруженных сил России должны быть интегрированы в единую сеть, находиться в отделениях и ротах. Об этом в среду, 21 декабря, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

«Беспилотники должны быть увязаны между собой, интегрированы в единую разведывательную сеть», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что беспилотники должны быть во всех звеньях армии — от взвода до батальона, так как все цели должны засекаться максимально быстро, а информация — передаваться подразделениям для нанесения удара в режиме реального времени. При этом возможность получать информацию с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) должен иметь каждый боец, участвующий в спецоперации, подчеркнул президент.

Он также указал, что у России есть хороший опыт использования подводных беспилотников.

«Наша промышленность располагает всеми возможностями. С самыми лучшими и высокими тактико-техническими характеристиками. <...> Нам в целом нужно проработать расширение арсеналов ударных средств», — отметил Путин.

Ранее, 16 декабря, президент поручил Росавиации сертифицировать до сентября 2023 года не менее 10 типов беспилотных авиационных систем (БАС). Первый такой беспилотник планируется сертифицировать до конца текущего года.

В тот же день также стало известно, что в Якутии в конце декабря откроют центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Он будет работать на базе Якутского колледжа связи и энергетики имени Дудкина. Первыми обучение уже прошли добровольцы отряда «Боотур», сотрудники МВД и Росгвардии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».