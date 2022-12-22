Путин дал ряд поручений в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны

Путин поставил задачу повысить боевые возможности ВКС России

Президент РФ Владимир Путин в среду, 21 декабря, дал ряд поручений в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.

Глава государства поставил задачу повысить боевые возможности Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

Он также заявил, что офицеры и сержанты, проявившиеся себя в ходе спецоперации, должны назначаться на новые должности в первоочередном порядке, быть первым кадровым резервом при поступлении в военные вузы и академии, в том числе Академию Генерального штаба.

Кроме того, Путин поручил Минобороны и Генштабу проанализировать опыт и тактики НАТО и включить их в программу подготовки войск и оснащения армии. В задачи ведомств также входят анализ и быстрая систематизация опыта, полученного российской армией в ходе спецоперации, для дальнейшего включения его в программы и планы обучения личного состава, подготовки войск и поставки в войска необходимой техники.

Помимо этого, глава государства отметил необходимость модернизации системы военных комиссариатов.

«Обращаю внимание правительства, руководства Минобороны, других ведомств на необходимость работать в самом тесном контакте друг с другом в рамках специально созданной структуры — координационного совета, в том числе с главами регионов и представителями оборонно-промышленного комплекса», — сказал он.

Ранее, 17 декабря, Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в спецоперации. Он заслушал предложения военачальников о ближайших и среднесрочных действиях по спецоперации.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается.