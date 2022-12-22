Чехия получила первый танк Leopard 2A4 в рамках «кругового обмена» с Германией и Украиной

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Чешское Минобороны получило первый ОБТ Leopard 2A4 из четырнадцати, обещанных Германией. Танк был доставлен на территорию военной базы на востоке Чехии.

Германия начала процедуру поставки Чехии танков Leopard 2A4 в рамках "круговой сделки" с участием Украины. Первый танк уже передан чешским военным, до конца года возможна поставка еще одной-двух машин, остальные танки будут переданы в течение 2023 года. Всего чехи получат 14 основных танков Leopard 2A4 и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Buffalo на базе танка Leopard 2, хотя ранее речь шла о 15 танках без БРЭМ.

Таким образом, мы переходим на современную технику, отказываясь от вооружения советского периода

- прокомментировала поставку первого танка министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Соглашение о поставке немецких танков Чехии было подписано в октябре в Праге. Подписи под документом поставили представители компании Rheinmetall и Министерства обороны Чехии в присутствии представителей Бундесвера. Вся техника берется из наличия немецкой компании, ранее эти танки стояли на вооружении других стран, но были списаны, после чего прошли модернизацию. Кроме самих танков, чехи получат боеприпасы, запасные части и оборудование для ремонта. Также немцы обязуются провести обучение чешских танкистов, подготовка уже ведется.

Главным выгодополучателем этой сделки выступает Украина, которой достаются танки советского образца T-72M4CZ из наличия чешской армии. На данный момент неизвестно, отправила ли Чехия свои танки Киеву, официальной информации об этом нет.