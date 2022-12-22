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РИА Новости

Путин ожидает от инженеров работу на передовой с военной техникой

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Военнослужащие ремонтной бригады Вооруженных сил РФ меняют траки танка в полевых условиях в зоне специальной военной операции на Украине
Военнослужащие ремонтной бригады Вооруженных сил РФ меняют траки танка в полевых условиях в зоне специальной военной операции на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Нортон

Путин ожидает, что инженеры продолжат выезды на передовую для проверок военной техники

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ожидает, что конструкторы и инженеры продолжат выезды на передовую в зоне специальной военной операции, чтобы проверять технические характеристики военной техники.

"Жду также, что наши конструкторы, инженеры продолжат практику выездов на передовую. Хочу выразить им за это слова благодарности. Они регулярно там бывают, вносят необходимые коррективы в работу техники. Надеюсь, что эта практика будет продолжена, чтобы в реальных боевых условиях проверять тактико-технические характеристики вооружения и техники, совершенствовать их", - сказал Путин на коллегии Минобороны РФ в среду.

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