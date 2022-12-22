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Интерфакс-АВН

Путин поручил Минобороны и Генштабу проанализировать опыт и тактику НАТО, включить их в программу подготовки войск и оснащения армии

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Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Степанов

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны и Генштабу Вооруженных сил РФ проанализировать опыт и тактику действий стран НАТО, включить их в программу подготовки войск и оснащения армии.

"Вся информация о натовских силах, средствах, которые активно применяются в ходе специальной военной операции, и противодействия нам, хорошо известны. Все это у вас имеется и все это должно быть тщательно проанализировано, использовано в строительстве наших Вооруженных сил для повышения боевых возможностей войск, а также отечественных специальных служб", - заявил Путин в среду на расширенном заседании коллеги Минобороны РФ.

По словам Путина, "огромный боевой опыт получили наши части в ходе этой спецоперации". "Задача министерства обороны, Генерального штаба - тщательно проанализировать, максимально быстро систематизировать опыт, включить в программы и планы обучения личного состава, подготовки войск в целом и поставки в войска необходимой техники", - сказал президент.

Как заявил Путин, опыт СВО, как и практика, полученная российскими войсками в Сирии, должны стать основой для серьезного совершенствования боевой учебы, в том числе использование для подготовки и проведения учений и тренировок всех уровней.

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