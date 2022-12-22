Получившим опыт на спецоперации отдадут приоритет в назначении на должности

Путин: получившие опыт на спецоперации офицеры должны первыми назначаться на должности

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Получившие опыт на спецоперации офицеры и сержанты должны назначаться на новые должности в первоочередном порядке, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны РФ в среду.

Президент в ходе выступления заявил, что опыт специальной военной операции как и практика, полученная российскими войсками в Сирии, должны стать основой для серьезного совершенствования боевого учета, в том числе использования при подготовке и проведения учений и тренировок всех уровней.

"В свою очередь офицеры, сержанты, которые проявили себя в ходе специальной военной операции, должны в приоритетном порядке выдвигаться на новые командные должности, быть первым кадровым резервом при поступлении в военные вузы и академии, включая академию генерального штаба", - подчеркнул президент РФ.