В Венгрии заявили, что Европа не должна дальше втягиваться в конфликт на Украине

По словам премьер-министра Виктора Орбана, тот, кто обучает солдат и поставляет оружие, с головой окунулся в военные действия

БУДАПЕШТ, 21 декабря. /ТАСС/. Государства Европы не должны дальше втягиваться в вооруженный конфликт на Украине, и Венгрия не намерена вмешиваться в него. Об этом заявил в среду венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая на пресс-конференции в Будапеште, посвященной итогам 2022 года.

"Европа уже погрузилась в войну [на Украине], - сказал глава правительства. - Тот, кто обучает солдат и поставляет оружие, с головой окунулся в военные действия. Мы надеемся, что Европа не будет по уши в этой войне. И Венгрия не будет в нее вмешиваться. Однако мы оказываем и будем оказывать гуманитарную помощь беженцам с Украины".

"Существование независимой и суверенной Украины отвечает интересам Венгрии, но не в наших интересах отделять российскую экономику от Европы", - подчеркнул Орбан.

Венгерские власти ранее неоднократно призывали к проведению мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Будапешт не предоставляет Киеву военную помощь, но оказывает поддержку беженцам с Украины.