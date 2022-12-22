Песков: продолжающиеся поставки американских вооружений не сулят ничего хорошего Украине

Как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, надежды на то, что переговорная позиция Киева после визита Владимира Зеленского в США как-то изменится, тоже нет

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Поставки американских вооружений на Украину ведут к эскалации конфликта, а значит, не сулят ничего хорошего для нее. Такое мнение высказал журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Продолжаются поставки вооружений [Вашингтоном], расширяется номенклатура поставляемых вооружений. Все это, безусловно, ведет к усугублению конфликта и, собственно, не сулит ничего хорошего Украине", - заявил Песков, отвечая на вопрос, ждет ли Кремль каких-то негативных последствий от визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

При этом, как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, надежды на то, что переговорная позиция Киева после визита как-то изменится, тоже нет.

Ранее во вторник портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Зеленский в среду, 21 декабря, посетит американскую столицу и выступит с речью на совместном заседании Палаты представителей и Сената Конгресса США. Ожидается, что он поблагодарит законодателей за миллиарды долларов военной помощи Украине, а также попросит увеличить объемы предоставляемых Киеву финансовых средств. Как напоминает портал, это будет первый визит Зеленского в США с начала специальной военной операции РФ на Украине. Помимо этого, сообщил Си-эн-эн, украинский лидер лично встретится с президентом США Джо Байденом для обсуждения помощи Киеву.

Как подтвердили позднее в администрации США, Байден и Зеленский на встрече в Вашингтоне проведут стратегическую дискуссию о ходе боевых действий на Украине, американской военной помощи Киеву, антироссийских санкциях Запада.