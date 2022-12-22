Войти
Известия.ru

В Кремле не стали раскрывать местоположение посещенного Путиным штаба СВО

133
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал уточнять, где располагается объединенный штаб специальной военной операции (СВО) России по защите Донбасса, который 16 декабря посещал президент России Владимир Путин.


«Место этого штаба мы не указывали, не имеем права этого делать», — указал журналистам пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

17 декабря Песков сообщил, что Путин 16 декабря ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в спецоперации. В течение всего дня глава государства работал в штабе и в ходе его посещения ознакомился с работой военных, заслушал доклад о ходе СВО, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими.

До этого, в ноябре, командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу заявил о стабилизации обстановки в зоне спецоперации по защите Донбасса. Он отметил, что российские войска своевременно пресекают все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), вклинивания в оборону ВС РФ ликвидируются.


Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
19.12.2022
Шойгу проинспектировал российскую группировку войск в зоне проведения СВО
29.09.2022
Уволившихся контрактников назвали приоритетной категорией для мобилизации
22.09.2022
Шойгу рассказал о ходе спецоперации на Украине
21.03.2022
Минобороны РФ сообщило о первом боевом применении гиперзвукового комплекса "Кинжал" на Украине
01.07.2020
Страна (Украина): хотят ли русские воды. Почему украинские чиновники и генералы США заявляют о грядущем вторжении России
25.02.2019
Первый за три года: Олег Салюков стал генералом армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 02:53
  • 1
Госдума приняла закон об упрощении передачи военной продукции в рамках гособоронзаказа
  • 22.12 02:18
  • 116
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 22.12 02:12
  • 40133
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.12 00:53
  • 2
Вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты и бронетехнику ВСУ
  • 22.12 00:33
  • 1
Небензя назвал надуманными обвинения в адрес РФ в использовании на Украине иранских дронов
  • 22.12 00:26
  • 1
В России «придумали» как защитить самолеты от ракет с самонаведением
  • 22.12 00:00
  • 1
Получит ли Лукашенко российское ядерное оружие
  • 21.12 23:47
  • 1
Держать строй: Россия и Белоруссия организуют единое оборонное пространство
  • 21.12 21:13
  • 1
Танки Т-90М "Прорыв" поступили группировке "Отважные" в зоне военной операции
  • 21.12 20:22
  • 2
Антироссийские санкции подстегнули спрос на отечественную радионавигацию для морского и речного флота
  • 21.12 20:19
  • 1
Военный эксперт рассказал о преимуществах танка Т-90М «Прорыв»
  • 21.12 19:06
  • 107
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 21.12 16:25
  • 0
ТЕПЛОВИЗОРЫ, КВАДРОКОПТЕР И ЭКИПИРОВКА: ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ОТПРАВЛЯЕТ НА ФРОНТ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
  • 21.12 13:47
  • 0
В польский сейм внесен законопроект об отмене уголовной ответственности за наемничество на Украине
  • 21.12 08:24
  • 1
В России рассказали о технологиях следующего поколения в БПЛА «Охотник»