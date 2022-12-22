В Кремле не стали раскрывать местоположение посещенного Путиным штаба СВО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал уточнять, где располагается объединенный штаб специальной военной операции (СВО) России по защите Донбасса, который 16 декабря посещал президент России Владимир Путин.

«Место этого штаба мы не указывали, не имеем права этого делать», — указал журналистам пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

17 декабря Песков сообщил, что Путин 16 декабря ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в спецоперации. В течение всего дня глава государства работал в штабе и в ходе его посещения ознакомился с работой военных, заслушал доклад о ходе СВО, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими.

До этого, в ноябре, командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу заявил о стабилизации обстановки в зоне спецоперации по защите Донбасса. Он отметил, что российские войска своевременно пресекают все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), вклинивания в оборону ВС РФ ликвидируются.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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