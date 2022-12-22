Киев не на шутку обеспокоен визитом Путина в Минск

Advance: Путин решил занять центральную роль в событиях вокруг конфликта на Украине

Решение Путина посетить Минск доказывает, что он решил занять центральную роль в происходящем вокруг вооруженного конфликта на Украине, считает автор Advance. Раньше он держался в стороне, а теперь выходит вперед. Его встреча с Лукашенко очень беспокоит Киев.

Д. Марьянович (D. Marjanović)

Российский президент Владимир Путин прибыл сегодня с визитом в Минск, столицу Белоруссии, и с ним приехали министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. Иными словами, трое влиятельнейших людей России сейчас находятся в Минске. Визит проходит в тот момент, когда Украина, как и некоторые ее западные союзники, прогнозируют очередное российское нападение со стороны Белоруссии. То же, что российские войска уже проделали в самом начале вооруженного конфликта.

Понятно, что близость белорусской границы представляет самую большую угрозу для столицы Украины Киева (около 70 километров от белорусской границы), особенно ввиду того, что на Киев уже был нацелен российский удар в начале текущего года непосредственно после начала российского вторжения. Но тогда российское наступление на столицу Украины было отражено, хотя русские скажут, что они не потерпели поражения, а лишь совершили "стратегическую перегруппировку". Все говорит о том, что в конце прошлого февраля русские просчитались, рассчитывая захватить Киев.

В северных пригородах они столкнулись с мощным сопротивлением и не сумели прорваться в сам город. Сегодня ситуация совершенно иная. Киев ослаблен постоянными ударами российских ракет и дронов. Интенсивные воздушные нападения на украинскую столицу (и другие города по всей стране) все учащаются, и вот уже какое-то время ведется ожесточенная борьба между российскими ракетными силами и украинцами с их ограниченными возможностями отражать эти удары и восстанавливать энергетические сети, которые подвергаются поражению в первую очередь.

Хотя украинская сторона, что интересно, хочет преподнести российские удары как преступные акты, из-за которых страдают мирные жители, это не так, а точнее не совсем так. В результате этих интенсивных воздушных нападений гражданских лиц погибло на самом деле очень мало, хотя в широком смысле число жертв может значительно возрасти в связи с тем, что эти нападения в конечном счете "бьют" по мирному населению, делая его жизнь невыносимой из-за отсутствия электроэнергии, воды и отопления в условиях морозной зимы.

Уже не осталось сомнений в том, что это российская тактика. На заявление Киева о том, что никакие мирные переговоры невозможны, Москва ответила методичным уничтожением Украины и подрывом – по крайней мере попыткой подрыва – ее воли к сохранению столь несговорчивой позиции.

Из заявлений, как публичных, так и тех, которые исходят от анонимных источников в руководстве, понятно, что на данном этапе вооруженного конфликта Российская Федерация заинтересована в его окончании, поскольку контролирует значительно большую часть Украины, чем в начале текущего года. Но, похоже, параллельно разрабатывается план на случай, если Киев продолжит отказываться от переговоров. На самом деле Киев говорит, что готов к ним, но эти "переговоры", судя по сделанным ранее заявлениям, совершенно неприемлемы и нереальны для России, так как предполагают "полный вывод российских войск". Москва точно не намерена это обсуждать, только если ее не заставят отступить, как уже произошло в некоторых регионах, таких как Харьков и Херсон.

Конечно, другой вариант для Российской Федерации — обострить вооруженный конфликт и вновь попытаться захватить Киев. Сейчас об этом много говорят, но вряд ли такой сценарий возможен. На самом деле, недавняя осень чем-то очень напоминала предыдущую, только на этот раз мы ожидаем не начала вооруженного конфликта, а его эскалации.

Это подводит нас к Минску и подтверждает важность сегодняшней встречи Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Конечно, следует отметить, что позиция Лукашенко, который когда-то умел и мог отвечать на требования Москвы собственными идеями и шагами, сегодня достаточно слаба. Он оказался "в одной лодке" с Москвой после того, как российские войска через Белоруссию вошли на Украину, и Белоруссия тоже подверглась западным санкциям, хотя белорусские войска и не участвовали в операции.

Почему же Владимир Путин поехал в Минск? Разумеется, это будет не одна из тех дружеских встреч, которые заканчиваются хоккейным матчем на льду: это встреча накануне чего-то важного, и что это могло бы быть, я уже предположил.

Вопрос только в том, насколько масштабны планы? Возможна небольшая эскалация, включающая потенциальные ракетные удары и нападения с применением беспилотных летательных аппаратов с территории Белоруссии. Возможно обострение средней интенсивности, то есть сценарий, при котором российские войска снова пересекут белорусско-украинскую границу. Наконец, есть еще вариант с обострением высокой интенсивности, когда российские и белорусские войска объединятся для общего наступления и двинутся на Киев.

При таком сценарии в вооруженный конфликт, несомненно, включилась бы еще одна страна. В таком случае встает вопрос, "можно" ли будет напасть на Белоруссию, скажем, из соседней с ней Польши без того, чтобы это переросло в прямое столкновение между Российской Федерацией и НАТО?

И хотя сегодняшняя встреча больше всех беспокоит Киев, другим близлежащим столицам тоже не все равно. Например, Вильнюс, столица Литвы, находится всего в 25 километрах от белорусской границы. Варшава — чуть дальше (около 130 километров). Таллин и Рига ближе к российской границе, чем к белорусской.

Что нам известно о сегодняшней встрече в Минске? Немного, но уже сам факт ее проведения говорит нам о многом. Прежде всего, это доказывает, что Владимир Путин решил занять центральную роль в происходящем вокруг вооруженного конфликта. Раньше он держался в стороне, а теперь выходит вперед. В конце прошлой неделе он посетил оперативный центр, где встретился с высшим военным командованием. Складывается впечатление, что Владимир Путин "активизировался", и для него это потенциально опасно, поскольку до сих пор от весьма острой критики в адрес его генералов и министров Владимира Путина в каком-то смысле защищало как раз то, что он держался вне фокуса внимания.

Сегодня Владимир Путин приехал в Минск впервые с 2019 года, то есть после пандемии, а также волны массовых антиправительственных протестов. Тогда Москве пришлось буквально спасать своего союзника, и с тех пор Александр Лукашенко намного больше зависит от Российской Федерации, чем раньше.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил сегодня, что Белоруссия — "союзник номер один", но опроверг утверждения о том, что Москва принуждает Минск включиться в вооруженный конфликт. "Глупые и необоснованные заявления", — сказал Дмитрий Песков. Но вспомните, что Песков и компания из Кремля то же самое говорили о нападении на Украину, а в итоге сделали это.

Украинский командующий генерал Валерий Залужный заявил на прошлой неделе, что уверен: Российская Федерация готовит двести тысяч "новых бойцов" для масштабного наступления. Но он не готов сказать, с какого направления оно начнется, то есть нападет ли Россия с востока, юга или, быть может, опять из Белоруссии. Он убежден, что наступление начнется уже скоро, вероятно, уже в январе, но наиболее вероятный срок — ранняя весна.

Владимир Путин сообщил о запланированном визите в Минск в прошлую пятницу после того, как его министр обороны Сергей Шойгу в начале декабря неожиданно посетил Минск, где подписал с белорусским коллегой договор, детали которого скрыты от общественности.

Сегодня в Минске также состоялась встреча белорусского министра иностранных дел Сергея Алейника и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Сергей Алейник недавно занял этот пост после того, как его предшественник Владимир Макей неожиданно скончался в прошлом месяце. Причина смерти не оглашается, но следует отметить, что Владимир Макей был одним из последних, возможно, даже последним высокопоставленным руководителем в администрации Александра Лукашенко, который поддерживал некоторые отношения с Западом.

Александр Лукашенко заявил, что обсудил с Владимиром Путиным детали долго готовящейся интеграции Российской Федерации и Белоруссии в союз. Многие полагают, что на самом деле Россия в ходе этого процесса намерена просто аннексировать Белоруссию. Сам Александр Лукашенко еще несколько лет назад и согласился бы, возможно, на это, но не теперь. Затронув этот вопрос накануне встречи с Владимиром Путиным, Александр Лукашенко также отметил, что "суверенитет и независимость незыблемы, и всякие разговоры у нас или там иначе — это предательство интересов белорусского народа".

Ожидаемо речь пойдет и об энергетике, экономическом сотрудничестве и других всегда актуальных вопросах, но все это недостаточные причины, чтобы Владимир Путин сам поехал в Минск. Нынешняя встреча очень важна, а насколько – мы узнаем уже скоро. Вероятно, в первые дни и недели нового 2023 года.