Войти
Известия.ru

В Кремле рассказали о мерах для улучшения ситуации с безопасностью в ДНР

136
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Песков заявил, что Минобороны РФ принимает меры для улучшения ситуации с безопасностью в ДНР

По линии Минобороны России принимаются возможные меры, чтобы исправить сложную ситуацию в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в среду, 21 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


Он подчеркнул, что глава российского государства Владимир Путин ранее охарактеризовал ситуацию в республике как очень сложную.

«По линии нашего оборонного ведомства, разумеется, принимаются все возможные меры, чтобы выправлять ситуацию в лучшую сторону», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности удовлетворения просьбы врио главы ДНР Дениса Пушилина о дополнительных поставках систем ПВО в регион.

Днем ранее Путин провел встречи с Пушилиным и врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонидом Пасечником. Российский лидер подчеркнул, что ситуация в ЛНР остается весьма сложной. При этом президент РФ отметил, что в Донецке ситуация с обеспечением безопасности не менее острая, а может быть, даже и поострее с учетом усиливающихся обстрелов со стороны ВСУ по жилым кварталам Донецка.

В свою очередь Пушилин отчитался о социально-экономических проблемах региона, заявил о необходимости наладить работу МФЦ и попросил увеличить количество систем ПВО.

В тот же день стало известно об обстреле украинскими войсками офиса Международного комитета Красного Креста в Донецке. Всего за сутки было зафиксировано более 50 фактов ведения огня со стороны Украины. Кроме того, 20 декабря сообщалось о повреждениях здания Национального медицинского университета в результате обстрела города.


Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
16.11.2022
США загоняют Россию в угол. Путин предупреждал, чем это обернется
23.08.2022
Появились кадры боевой работы экипажей Ка-52 на спецоперации
19.05.2022
Кадыров заявил, что Россия на Украине воюет против НАТО
18.02.2022
Bloomberg: Путин и Байден побеждают, а Украина проигрывает
30.07.2021
Сигнал Москвы Анкаре: я слежу за событиями в Черном море (Duvar, Турция)
20.12.2017
Предупредительный ракетный залп
18.09.2014
Крым превращается в неприступную крепость
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 02:53
  • 1
Госдума приняла закон об упрощении передачи военной продукции в рамках гособоронзаказа
  • 22.12 02:18
  • 116
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 22.12 02:12
  • 40133
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.12 00:53
  • 2
Вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты и бронетехнику ВСУ
  • 22.12 00:33
  • 1
Небензя назвал надуманными обвинения в адрес РФ в использовании на Украине иранских дронов
  • 22.12 00:26
  • 1
В России «придумали» как защитить самолеты от ракет с самонаведением
  • 22.12 00:00
  • 1
Получит ли Лукашенко российское ядерное оружие
  • 21.12 23:47
  • 1
Держать строй: Россия и Белоруссия организуют единое оборонное пространство
  • 21.12 21:13
  • 1
Танки Т-90М "Прорыв" поступили группировке "Отважные" в зоне военной операции
  • 21.12 20:22
  • 2
Антироссийские санкции подстегнули спрос на отечественную радионавигацию для морского и речного флота
  • 21.12 20:19
  • 1
Военный эксперт рассказал о преимуществах танка Т-90М «Прорыв»
  • 21.12 19:06
  • 107
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 21.12 16:25
  • 0
ТЕПЛОВИЗОРЫ, КВАДРОКОПТЕР И ЭКИПИРОВКА: ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ОТПРАВЛЯЕТ НА ФРОНТ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
  • 21.12 13:47
  • 0
В польский сейм внесен законопроект об отмене уголовной ответственности за наемничество на Украине
  • 21.12 08:24
  • 1
В России рассказали о технологиях следующего поколения в БПЛА «Охотник»