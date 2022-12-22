Матвиенко заявила, что считает некорректным "подгонять" проведение СВО по какие-либо сроки

По словам спикера Совфеда России, цели операции "обязательно будут достигнуты", потому что "нет ничего важнее национальной безопасности и суверенитета"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российская специальная военная операция на Украине закончится тогда, когда ее цели будут достигнуты, говорить о конкретных сроках некорректно, уверена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Цели и задачи специальной военной операции определены. Специальная военная операция закончится тогда, когда эти цели будут достигнуты", - заявила председатель верхней палаты парламента на пресс-конференции в среду. По ее мнению, "говорить о конкретных сроках, датах некорректно, потому что изначально, когда было принято решение о специальной военной операции, она не подгонялась под какие-то даты, под какие-то сроки". Матвиенко подчеркнула, что спецоперация "была единственно возможной мерой защиты безопасности" России.

"Все делается для того, чтобы эти цели были достигнуты. Сомнений ни у кого на этот счет не должно быть. Они обязательно будут достигнуты, потому что важнее национальной безопасности, национального суверенитета ничего нет", - сказала спикер Совфеда.

По ее словам, для россиян очень важно жить "в защищенной стране, сохраняя историю, национальные интересы, традиционные ценности", а не те, которые Запад пытается навязать силой. Матвиенко обратила внимание на "хваленые западные ценности, которые пытаются всем насильно навязать без учета национальных особенностей, культуры". "Это все на словах. Посмотрите, что происходит на деле", - призвала она и для примера привела принцип свободы слова. "Любые источники информации зачищаются, чтобы никакая другая информация не могла просочиться. Разве это свобода слова?" - задала риторический вопрос председатель верхней палаты парламента. Она подчеркнула, что "двойные стандарты и массированная русофобия" "противоречат международному праву и здравому смыслу".

Матвиенко отметила, что сейчас очень многие россияне "включились в волонтерские проекты, от души посылают гуманитарную помощь, бизнес очень активно подключился, посылает дополнительное оборудование, необходимое для успешного проведения специальной военной операции". Она добавила, что страна "с уважением относится к тем людям, которые сегодня в очень сложных условиях защищают свою страну". "Вот это понимание правоты нашего дела. Это очень важно сегодня, это важное условие для скорейшего завершения специальной военной операции, для нашей победы и достижения целей, которые мы поставили в специальной военной операции", - полагает председатель Совфеда.