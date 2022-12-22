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ЦАМТО

Турецкая компания Baykar приступила к испытаниям ударного БЛА Kizilelma

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Сверхзвуковой беспилотник Bayraktar Kizilelma
Сверхзвуковой беспилотник Bayraktar Kizilelma.
Источник изображения: ixbt.com

ЦАМТО, 21 декабря. Турецкая компания Baykar TECH на своей странице в Twitter объявила о начавшихся летных испытаниях опытного образца реактивного ударного беспилотного летательного аппарата Kizilelma.

Первый полет БЛА Kizilelma состоялся 14 декабря в испытательном центре компании в Чорлу (северо-западная провинция Текирдаг). Ему предшествовал успешно завершившийся этап наземных испытаний, в ходе которых были проверены все системы аппарата, а БЛА автономно выполнил руление и разбег по ВПП.

Как сообщал ЦАМТО, к первым концептуальным проработкам БЛА MIUS (тур. Muharip Insansiz Ucak Sistemi) компания Baykar приступила в 2013 году, однако полномасштабная разработка проекта началась только в июле 2021 года, когда было опубликовано первое рендерное изображение БЛА и раскрыта некоторая информация о его характеристиках. БЛА планируется применять для выполнения различных задач, включая ведение разведки, непосредственную авиационную поддержку, подавление и поражение средств ПВО противника, а также воздушный бой.

Сборка первого опытного образца аппарата началась в марте 2022 года. В сентябре 2022 года технический директор Baykar Сельчук Байрактар объявил о завершении сборки второго опытного образца.

Малозаметный реактивный сверхзвуковой БЛА Kizilelma, выполненный по аэродинамической схеме "утка", оснащен одним реактивным двигателем, сможет нести во внутреннем отсеке и на подкрыльевых узлах подвески около 1,5 т полезной нагрузки. Аппарат оборудован трехопорным шасси, двумя передними горизонтальными поверхностями управления и двумя наклонными вертикальными стабилизаторами.

Предполагается, что дальность полета БЛА максимальной взлетной массой 6000 кг составит 500 морских миль, практический потолок – 10668 м, продолжительность полета – 5 ч, максимальная скорость – 0,64М.

Как предполагается, первые версии БЛА, Kizilelma-A, будут оснащены украинским турбореактивным двигателем АИ-25ТЛТ, но позднее планируется собрать аппарат Kizilelma-B с АИ-322Ф с форсажной камерой. Также планируется построить БЛА Kizilelma-С" с двумя двигателями АИ-322Ф.

БЛА планируется оборудовать РЛС с активной фазированной антенной решеткой с электронным сканированием. Обмен информацией будет обеспечен как в зоне прямой радиовидимости, так и за ее пределами. В качестве вооружения БЛА планируется использовать управляемые ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность" и крылатые ракеты турецкого производства. Для снижения радиолокационной заметности аппарат будет нести боеприпасы во внутреннем отсеке вооружения. Размещение боеприпасов на подкрыльевых узлах подвески также возможно при применении в операциях, где показатель радиолокационной заметности не важен.

Предполагается, что конструкция и характеристики нового аппарата позволят ему выполнять взлет и посадку на борт судов, сходных с десантно-вертолетными кораблями доками (ДВКД) класса "Анадолу". По заявлению компании, благодаря использованию искусственного интеллекта будет обеспечено взаимодействие Kizilelma c пилотируемыми боевыми самолетами в качестве "надежного ведомого".

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Страны
Турция
Проекты
БПЛА
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