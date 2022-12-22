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ТАСС

Ульянов: Украина обладает потенциалом для создания "грязной" бомбы

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Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Источник изображения: Михаил Метцель/ТАСС

Постпред РФ отметил, что "такая угроза есть"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Угроза создания Киевом "грязной" бомбы есть, Украина обладает необходимым потенциалом для этого. Об этом заявил в среду на пресс-конференции постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Конечно, теоретически Украина обладает необходимым потенциалом для того, чтобы создать "грязную" бомбу. Для этого особых усилий не надо, тем более что Украина с советских времен является продвинутой в ядерном отношении страной, обладает многими технологиями, знаниями. То, что такие планы у Киева были, здесь я склонен доверять нашим представителям министерства обороны, они знают, о чем говорят. В принципе, действительно, угроза такая есть", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Кто-то в МАГАТЭ нам сказал, что на территории Украины где-то чуть ли не пять тысяч объектов, где в принципе можно было бы создать "грязную" бомбу, там, где находятся радиоактивные вещества. Нужно иметь в виду еще один аспект - МАГАТЭ занимается только ядерными материалами, такими как уран, плутоний и торий. А радиоактивные вещества, такие как кобальт, цезий, в его компетенцию не входят", - добавил постпред РФ.

Кроме того, Ульянов прокомментировал инспекцию МАГАТЭ на Украину, которая якобы не выявила возможности создания "грязной" бомбы. "Что касается этих трех инспекций. Действительно, инспекторы там побывали, продолжительность их пребывания на каждом из объектов составила, насколько я понимаю, не больше 8-9 часов. А это, если говорить о горно-обогатительном комбинате в Желтых Водах в Днепропетровской области или о КБ "Южмаш", это громадные предприятия, их и за неделю обойти невозможно", - продолжил он.

При этом дипломат подчеркнул, что о результатах инспекции говорить еще преждевременно. "Здесь немного торопятся с суждениями, с оценками аналитики, комментаторы. Дело в том, что помимо визуального осмотра основная часть инспекционной работы связана с отбором проб и их анализом. Такие пробы были отобраны, направлены в сертифицированные лаборатории в нескольких странах, и о результатах пока неизвестно. Этот процесс достаточно долгий, может, через месяц, через два, может, на следующей неделе, но, пока результаты не стали достоянием гласности, говорить о том, что ничего не найдено, преждевременно. Действительно, инспекторы не нашли следов незаявленной ядерной деятельности и переключения ядерного материала на какие-то иные цели, но это только часть задач", - указал Ульянов. 

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