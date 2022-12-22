Госдума разрешила охране сбивать беспилотники

Госдума приняла закон, дающий ведомственной охране право сбивать беспилотники

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о внесении изменений в законы "Об оружии", "Ведомственной охране" и другие законодательные акты, в том числе, дающий право ведомственной охране сбивать беспилотники.

Инициатива была внесена депутатами ГД от "Единой России" Александром Хинштейном, Василием Пискаревым и Анатолием Выборным.

"Пресечение осуществляется посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения данных судов", - говорится в тексте поправки, которая была одобрена к законопроекту.

Инициативой также предусматриваются дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия гражданам РФ, (а также аннулирования ранее выданных разрешений на хранение, ношение и использование оружия) в том числе подозреваемым или обвиняемым в совершении умышленного преступления, освобожденным судом от уголовной ответственности за совершение умышленного преступления с назначением судебного штрафа (либо по основаниям, не дающим права на реабилитацию в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ), в отношении которых по результатам проверки, проведенной органами внутренних дел и (или) органами ФСБ России, имеется заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности.

Также проектом предусматривается, что граждане РФ, владеющие на законном основании оружием и патронами к нему, призванные на военную службу по мобилизации (поступившие в добровольческие формирования), имеют право сдать на хранение указанные оружие и патроны к нему в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, который обязан принять и безвозмездно хранить сданные оружие и патроны к нему.