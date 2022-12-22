Космонавты начали инвентаризацию на МКС

Идет проверка светильников, розеток, запанельного пространства

МКС, 21 декабря. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) приступили к инвентаризации оборудования на российском сегменте, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, идет проверка светильников, розеток, запанельного пространства, также в понедельник была сверка датчиков потока, которые ставятся в проемах люков между модулями и в случае разгерметизации анализируют направление потока воздуха для выдачи информации о предполагаемом отсеке с негерметичностью.

"ЦУП определяет наличие тех или иных расходных материалов по электронной базе. Но иногда месторасположение физическое не совпадает с виртуальным, поэтому приходится сверять", - добавил космонавт.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин.