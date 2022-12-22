Минобороны показало совместные маневры российских и белорусских военных

Минобороны показало видео маневров российских и белорусских военных на полигоне Брестский

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России и Белоруссии из состава совместной региональной группировки войск продолжают боевое слаживание на территории республики, сообщили в среду в Минобороны России.

На опубликованных кадрах – совместные стрельбы российских и белорусских экипажей БМП-2 из пушек и противотанковых ракетных комплексов, установленных на бронемашинах, а также отработка штурма зданий, совместные действия в составе колонн бронетехники на марше.

"На полигоне Брестский белорусские и российские военнослужащие продолжают проводить совместные занятия по боевой подготовке: отрабатывают элементы тактической, огневой, медицинской, инженерной подготовки, а также вождение боевых машин по пересеченной местности", - пояснили в российском военном ведомстве.

В Минобороны России уточнили, что темп боевого слаживания российских военнослужащих региональной группировки сил в Белоруссии высокий. Военнослужащие Западного военного округа продолжают совершенствовать свое мастерство без выходных, днем и ночью.