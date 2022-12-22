Следующее пусковое окно "Луны-25" определено на июль-август 2023 года

По словам гендиректора госкорпорации Юрия Борисова, в декабре прибор поступил в НПО им. Лавочкина и "подтвердил свои технические характеристики"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Следующее пусковое окно, пригодное для запуска российской автоматической станции "Луна-25", определено на июль-август 2023 года. Об этом в среду заявил в эфире телеканала "Россия-24" генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.

"Сегодня у нас есть два этапа лунной программы - это исследования Луны с помощью автоматических межпланетных спутниковых систем. К сожалению, в этом году из-за наличия неисправности в приборе доплеровского измерения скорости и дальности нам пришлось отложить полет на следующий год. В декабре этого года прибор уже поступил в НПО им. Лавочкина, подтвердил свои технические характеристики. Но, к сожалению, следующее пусковое окно будет в июле-августе следующего года", - сказал Борисов.

Он выразил надежду, что "Луна-25" совершит мягкую посадку в районе Южного Полюса и проведет все необходимые исследования. "Затем [планируется] целая серия автоматических запусков - "Луна-26", "Луна-27", которые уточнят место будущей посадки и [проведут] дистанционное зондирование, выберут это место посадки. "Луна-29" уже предполагает наличие лунохода", - подчеркнул глава Роскосмоса.

Последняя отечественная автоматическая станция "Луна-24" была запущена в 1976 году. На Землю по итогам этой миссии удалось доставить 170 граммов грунта.