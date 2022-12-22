Работу промышленности в условиях СВО обсудили на заседании бюро Союзмаш и Лиги содействия предприятиям ОПК

ЦАМТО, 21 декабря. На расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям подвели промежуточные итоги работы организаций и наметили шаги по формированию дальнейших задач развития российской промышленности в условиях СВО.

"Ситуация с обеспечением производителей комплектующими и сырьем выравнивается. Частично смогли заместить своими силами, частично переориентировались на других поставщиков. Наши производители поступательно занимают рыночные ниши, которые освободились после ухода западных компаний. Мы должны активизировать работу по продвижению предложений, подготовленных экспертами Союза машиностроителей России. Текущие обстоятельства – это серьезный вызов для нас с одной стороны, и широкие возможности – с другой. Только от нас зависит, как мы их реализуем", – сказал во вступительном слове генеральный директор Госкорпорации Ростех и председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов.

Глава Союза подчеркнул, что необходимо в сжатые сроки вырабатывать новые действенные меры поддержки промышленности и содействовать созданию благоприятных условий, в том числе финансовых, для развития Бюро Союза машиностроителей России технологического суверенитета.

Первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев проинформировал о работе по продвижению законодательных инициатив, подготовленных на основе предложений экспертов Союза и Лиги. Среди них повышение оплаты труда работникам предприятий-исполнителей ГОЗ минимум на 10% выше средней по региону, проект ФЗ о централизованных поставках промышленной продукции российского производства, а также предоставление права исполнителям гособоронзаказа использовать для расчетов по всем госконтрактам единый отдельный счет на период мобилизации для рационального использования денежных средств и сокращения сроков производства продукции.

Отдельно В.Гутенев выделил законодательную инициативу в рамках №44-ФЗ: "Предприятия, выполняющие ГОЗ для СВО и осуществляющие капвложения и модернизацию производства, необходимо наделить правом совершать закупки за счет бюджетных субсидий в рамках №44-ФЗ у единственного поставщика до 31 декабря 2023 года. Данная мера позволит форсировать модернизацию производственных мощностей предприятий ОПК, увеличивать объемы выпуска продукции, создавать новых рабочих мест".

В своем выступлении генеральный директор ПАО "ОАК", вице-президент ОООР "СоюзМаш России" Юрий Слюсарь отметил, что ОАК сосредоточена сегодня на решении двух важнейших задач – безусловное выполнение обязательств в рамках гособоронзаказа по поставкам новой техники, а также поддержание летной годности строевых машин. Вторая задача – запуск серийного производства пассажирских самолетов в полностью русифицированном облике.

Генеральный директор ОАК поблагодарил главу Ростеха за поддержку в решении вопросов оптимизации порядка финансирования работ предприятий ОПК в текущей ситуации.

Также Ю.Слюсарь отметил поддержку отрасли со стороны профильного комитета Госдумы и инициативы В.Гутенева по внесению крайне полезного законопроекта, направленного на повышение уровня оплаты труда работников предприятий промышленности, выпускающих продукцию по государственному оборонному заказу.

"На авиапроизводителях ответственность за своевременную поставку техники в рамках ГОЗ, в том числе в интересах СВО. Кроме того, мы сосредоточены на ускоренном импортозамещении и запуске в серийное производство полностью российских пассажирских самолетов в максимально сжатые сроки. Речь идет о транспортной безопасности – гарантированной связанности регионов нашей огромной страны и поддержании устойчивости экономики России", – заявил генеральный директор ПАО "ОАК", вице-президент ОООР "СоюзМаш России" Юрий Слюсарь.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".