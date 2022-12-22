Войти
Военное обозрение

Япония направит военных инструкторов в Польшу для обучения военнослужащих ВСУ

134
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Япония присоединится к числу стран, не только оказывающих Украине помощь поставками вооружений и техники, но и обучением военнослужащих ВСУ. Правительство страны планирует направить военных инструкторов для подготовки украинских саперов. Об этом сообщает японская пресса со ссылкой на военные источники.

Япония планирует объединиться с Камбоджей и совместно запустить программу по обучению саперов для ВСУ. Все дело в том, что в настоящее время японские военные оказывают помощь в разминировании территории Камбоджи и имеют большой опыт совместной работы. Сами камбоджийцы уже давно занимаются разминированием оставшихся от многочисленных войн боеприпасов и готовы обучить этому украинских военных. Кроме того, японцы намерены предоставить Киеву все необходимое для поиска мин оборудование и т.д.

Планируемая программа обучения будет разбита на два этапа. На первом украинских военных доставят в Пномпень, где камбоджийские и японские военные инструкторы начнут их обучать саперному делу на базе Камбоджийского центра противоминной деятельности (Cambodia Mine Action Center). Всего в страну отправятся 15 человек из состава ВСУ. На втором этапе, который планируется начать в апреле, Камбоджа и Япония отправят своих инструкторов в Польшу, где те присоединятся к Европейской учебной миссии. Тогда же Япония передаст Украине миноискатели и другое саперное оборудование.

Камбоджийские специалисты по разминированию считаются одними из лучших в мире, программа по разминированию действует в стране с 1992 года. За это время подготовкой саперов в Камбодже занимались инструкторы из США, России, КНР, Канады, специалисты из состава миротворческих войск ООН. О привлечении камбоджийских военных инструкторов к обучению украинских военных было объявлено в ноябре этого года после встречи премьера страны Хун Сена с лидерами США, Канады и Евросоюза на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Камбоджа
Канада
Китай
Польша
Россия
США
Украина
Япония
Компании
ООН
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
28.02.2018
Конструктивная вражда
12.11.2013
Сценарии возможного военного конфликта РФ и США: комментарий к статье эксперта РСМД Валерия Алексеева
14.10.2011
Россия сохранит за собой второе место по экспорту вооружений в страны АТР в 2011-2014 гг. - ЦАМТО
14.10.2011
Россия занимает второе место по стоимостному объему экспорта вооружений в страны АТР по периоду 2003-2010 гг. - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 02:53
  • 1
Госдума приняла закон об упрощении передачи военной продукции в рамках гособоронзаказа
  • 22.12 02:18
  • 116
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 22.12 02:12
  • 40133
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.12 00:53
  • 2
Вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты и бронетехнику ВСУ
  • 22.12 00:33
  • 1
Небензя назвал надуманными обвинения в адрес РФ в использовании на Украине иранских дронов
  • 22.12 00:26
  • 1
В России «придумали» как защитить самолеты от ракет с самонаведением
  • 22.12 00:00
  • 1
Получит ли Лукашенко российское ядерное оружие
  • 21.12 23:47
  • 1
Держать строй: Россия и Белоруссия организуют единое оборонное пространство
  • 21.12 21:13
  • 1
Танки Т-90М "Прорыв" поступили группировке "Отважные" в зоне военной операции
  • 21.12 20:22
  • 2
Антироссийские санкции подстегнули спрос на отечественную радионавигацию для морского и речного флота
  • 21.12 20:19
  • 1
Военный эксперт рассказал о преимуществах танка Т-90М «Прорыв»
  • 21.12 19:06
  • 107
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 21.12 16:25
  • 0
ТЕПЛОВИЗОРЫ, КВАДРОКОПТЕР И ЭКИПИРОВКА: ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ОТПРАВЛЯЕТ НА ФРОНТ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
  • 21.12 13:47
  • 0
В польский сейм внесен законопроект об отмене уголовной ответственности за наемничество на Украине
  • 21.12 08:24
  • 1
В России рассказали о технологиях следующего поколения в БПЛА «Охотник»