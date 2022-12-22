Япония направит военных инструкторов в Польшу для обучения военнослужащих ВСУ

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Япония присоединится к числу стран, не только оказывающих Украине помощь поставками вооружений и техники, но и обучением военнослужащих ВСУ. Правительство страны планирует направить военных инструкторов для подготовки украинских саперов. Об этом сообщает японская пресса со ссылкой на военные источники.

Япония планирует объединиться с Камбоджей и совместно запустить программу по обучению саперов для ВСУ. Все дело в том, что в настоящее время японские военные оказывают помощь в разминировании территории Камбоджи и имеют большой опыт совместной работы. Сами камбоджийцы уже давно занимаются разминированием оставшихся от многочисленных войн боеприпасов и готовы обучить этому украинских военных. Кроме того, японцы намерены предоставить Киеву все необходимое для поиска мин оборудование и т.д.

Планируемая программа обучения будет разбита на два этапа. На первом украинских военных доставят в Пномпень, где камбоджийские и японские военные инструкторы начнут их обучать саперному делу на базе Камбоджийского центра противоминной деятельности (Cambodia Mine Action Center). Всего в страну отправятся 15 человек из состава ВСУ. На втором этапе, который планируется начать в апреле, Камбоджа и Япония отправят своих инструкторов в Польшу, где те присоединятся к Европейской учебной миссии. Тогда же Япония передаст Украине миноискатели и другое саперное оборудование.

Камбоджийские специалисты по разминированию считаются одними из лучших в мире, программа по разминированию действует в стране с 1992 года. За это время подготовкой саперов в Камбодже занимались инструкторы из США, России, КНР, Канады, специалисты из состава миротворческих войск ООН. О привлечении камбоджийских военных инструкторов к обучению украинских военных было объявлено в ноябре этого года после встречи премьера страны Хун Сена с лидерами США, Канады и Евросоюза на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.