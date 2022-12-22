Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинскую мобильную РЛС кругового обзора П-18

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Российские войска продолжают применять дроны-камикадзе для уничтожения украинской инфраструктуры, а также бронетехники и различных комплексов. Если в первом случае применяются беспилотники "Герань", имеющие большую дальность, то в районе линии соприкосновения активно действуют барражирующие боеприпасы "Ланцет".

В последнее время российские военные нарастили интенсивность применения дронов-камикадзе, что принесло свои плоды. В Сети появились ролики об уничтожении американских гаубиц М777, а также различных радиолокационных станций, в том числе и П-18 - мобильных двухкоординатных РЛС кругового обзора.

Как сообщает ТГ-канал "Архангел спецназа", на Херсонском направлении под удар "Ланцета" попала РЛС П-18 ВСУ. Украиская станция была обнаружена российским разведывательным беспилотником, после чего по ней отработал барражирующий боеприпас. Стоит отметить, что РЛС ВСУ находилась не так далеко от линии фронта, поскольку дальность у "Ланцетов" не превышает 40 км и они работают, в основном, в районах позиций противника. Поражение станции зафиксировано с другого БПЛА, осуществлявшего съемку.

Показанное уничтожение РЛС П-18 ВСУ "Ланцетом" далеко не первое, примерно в середине месяца аналогичная станция была также уничтожена дроном-камикадзе, не помогла ВСУ даже попытка укрыть РЛС дымами, российский беспилотник поразил ее в кормовую часть, где находится аппаратура антенно-мачтового устройства.

Российские военные о дронах "Ланцет" отзываются хорошо, но просят увеличить массу заряда, которого не всегда хватает для уничтожения тяжелой бронетехники. Но главная просьба военных - поставлять в войска как можно больше беспилотников, как ударных, так и разведывательных. Важность БПЛА в современной войне показали прошедшие месяцы.