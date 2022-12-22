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ТАСС

Росатом в рамках ГОЗ нарастит поставки производящего спецбоеприпасы комбината в 2023 году

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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

По словам гендиректора ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" Сергея Жамилова, предприятие "активно трудится над контрактами" 2023 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Одно из ведущих предприятий ядерного оружейного комплекса госкорпорации "Росатом", производящее спецбоеприпасы, - ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" (Свердловская область) - увеличит количество работ по гособоронзаказу (ГОЗ) в 2023 году. В 2022 году оборонные контракты выполнены. Об этом сообщил гендиректор предприятия Сергей Жамилов.

"Утром мне подтвердили, что подписаны все необходимые документы. Уже второй год подряд мы спокойно и планомерно завершаем работу над госконтрактами задолго до новогодних праздников. Уже активно трудимся над контрактами следующего года. Могу сказать одно - работы будет заметно больше", - написал он в своем Telegram-канале в среду.

Комбинат "Электрохимприбор" - одно из ведущих предприятий ядерного оружейного комплекса Росатома и градообразующее предприятие города Лесного в Свердловской области. Его главной задачей является производство ядерных боеприпасов для Вооруженных сил РФ.

Ядерный оружейный комплекс госкорпорации "Росатом", осуществляющий деятельность совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса РФ, обеспечивает реализацию политики ядерного сдерживания. В состав этого комплекса госкорпорации входит ряд предприятий, среди которых федеральные ядерные центры в Сарове (Нижегородская область) и Снежинске (Челябинская область), ПО "Маяк" (Озерск, Челябинская область), комбинат "Электрохимприбор", Приборостроительный завод (Трехгорный, Челябинская область). 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Росатом
Проекты
Гособоронзаказ
Ядерный щит
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