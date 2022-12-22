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ТАСС

Космонавты на МКС проверили работу "умной полки"

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Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин со скафандром "Орлан-МКС"
Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин со скафандром "Орлан-МКС".
Источник изображения: Дмитрий Петелин/ ТАСС, МКС

Это инструмент, который отмечает в электронной базе физические действия с объектом, в конкретном случае - с лекарствами

МКС, 21 декабря. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) проверили работу "умной полки", которая была установлена в 2019 году, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, она представляет собой инструмент, который отмечает в электронной базе физические действия с объектом, в конкретном случае - с лекарствами. "Полка работает, но есть моменты для улучшения, выдадим их после тестовой эксплуатации", - отметил космонавт.

"Умная полка" была создана в 2019 году российским космонавтом Олегом Кононенко. Она напоминает шкаф с небольшими створками, за которыми хранятся 240 пластмассовых карточек размером с ладонь с радиометками. На каждой карточке закрепляются определенные лекарства, а также градусники, лейкопластыри и прочие мелкие предметы. Полка указывает место хранения того или иного лекарства, а также предоставляет информацию о его применении и условиях хранения.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин. 

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