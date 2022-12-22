Борисов планирует доказать Путину необходимость создания новой орбитальной станции

Глава Роскосмоса намерен подготовить соответствующие материалы к 12 апреля

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что планирует в День космонавтики, 12 апреля, доказать необходимость создания Российской орбитальной станции президенту страны и ее правительству.

"В Роскосмосе еще денег на нее нет. <…> 12 апреля следующего года я надеюсь уже с исчерпывающими материалами прийти в правительство РФ и к президенту, доказать ее необходимость", - заявил Борисов в интервью изданию "Ведомости", опубликованном в среду.

По словам главы Роскосмоса, точных сроков ее создания нет. При этом по плану начало формирования станции намечено "на период 2028 года".

Борисов напомнил, что решение о продлении сроков эксплуатации МКС будет принимать правительство, и это решение будет зависеть от состояния техники. "Никто сегодня не может с точностью до года, до месяца, сказать, что случится со станцией ближе к 2030 году. И мы должны иметь альтернативу, чтобы продолжать пилотируемую космонавтику ради будущих полетов к Луне, в дальний космос", - добавил он.

В апреле 2021 года Юрий Борисов, который на тот момент был вице-премьером, заявлял, что состояние Международной космической станции оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции.