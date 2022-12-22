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ТАСС

Борисов заявил об успешном завершении Роскосмосом пусковой кампании

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РН "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19"
РН "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

По словам гендиректор госкорпорации, было совершено 22 удачных запуска и 98 безаварийных полетов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Роскосмос в этом году успешно завершил пусковую кампанию, было совершено 22 удачных запуска и 98 безаварийных полетов. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов в среду в эфире телеканала "Россия-24".

"Год мы завершаем 22 удачными запусками и продолжаем серию безаварийных полетов, 98 безаварийных полетов" - сказал он.

Борисов также отметил, что особое внимание по-прежнему будет уделяться "вопросам качества и надежности создания ракетной техники и автоматических спутников". 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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