Борисов заявил об успешном завершении Роскосмосом пусковой кампании

По словам гендиректор госкорпорации, было совершено 22 удачных запуска и 98 безаварийных полетов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Роскосмос в этом году успешно завершил пусковую кампанию, было совершено 22 удачных запуска и 98 безаварийных полетов. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов в среду в эфире телеканала "Россия-24".

"Год мы завершаем 22 удачными запусками и продолжаем серию безаварийных полетов, 98 безаварийных полетов" - сказал он.

Борисов также отметил, что особое внимание по-прежнему будет уделяться "вопросам качества и надежности создания ракетной техники и автоматических спутников".