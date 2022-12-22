Макрон: Франция работает над новыми поставками Украине САУ CAESAR

ЦАМТО, 21 декабря. Франция работает над новыми поставками Украине САУ CAESAR, их количество обсуждается с партнерами.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Поставки вооружений растут. Самые известные – это, конечно, гаубицы CAESAR. Мы работаем сейчас над новыми поставками", – сказал Э.Макрон в интервью телеканалу LCI в ответ на вопрос о том, готовятся ли новые поставки оружия Украине.

Говоря о количестве артиллерийских установок, которые будут направлены Киеву, Э.Макрон отметил, что это будет зависеть от результатов обсуждений с партнерами.

Как сообщали ранее в Министерстве обороны Франции, Париж недавно направил Украине шесть 155-мм буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина получила от Франции 18 САУ CAESAR. Э.Макрон сообщал, что Франция работает вместе с Данией для поставок Украине еще шести гаубиц CAESAR.