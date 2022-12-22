СМИ: Конгресс США работает над законопроектом об объявлении РФ государством-агрессором

Как отмечает издание, присвоение этого статуса является полумерой на фоне нежелания Белого дома включать Россию в список стран - спонсоров терроризма, как того просил президент Украины Владимир Зеленский

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Конгресс США вместе с Белым домом активно работают над законопроектом, который позволит присвоить России статус "государства-агрессора" (agressor state). Об этом сообщила во вторник газета The Hill со ссылкой на свои источники в Капитолии.

По информации издания, присвоение подобного статуса является полумерой на фоне нежелания Белого дома включать Россию в список стран - спонсоров терроризма, как того просил президент Украины Владимир Зеленский. При этом термина "государство-агрессор" в американском законодательстве нет, что затрудняет юридическую проработку нормативно-правового акта.

В настоящий момент идет согласование с администрацией президента США текста документа, причем законодатели намерены как можно скорее внести его в Конгресс. Как утверждает The Hill, ознакомившись с черновиком законопроекта, он предоставит президенту США право самолично присваивать статус "государства-агрессора" в отношении любого иностранного государства, если "оно оказывается вовлеченным в акт агрессии против Украины". Кроме того, глава государства сможет накладывать санкции на отдельных лиц, если они "ответственны, вовлечены или являются соучастниками" подобных действий.

Ранее заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, администрация Джо Байдена работает с законодателями в Конгрессе, чтобы усилить давление на Россию, избежав при этом негативных последствий, которыми обернулось бы внесение РФ в список стран - спонсоров терроризма.

Белый дом подчеркивал в сентябре, что решение администрации США не вносить Россию в американский список стран - спонсоров терроризма является окончательным. С призывом внести в него Россию к Вашингтону обратился Киев. Аналогичные предложения звучали от ряда членов Конгресса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти инициативы "мерой идиотического характера", предупредив, что такие шаги США не остались бы без ответа со стороны Москвы.

В упомянутый список могут быть внесены государства, которые, по мнению Вашингтона, "неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма". Американская администрация обладает широкими полномочиями в плане введения санкций в отношении фигурантов перечня. Минфин США может принимать меры против тех юридических и физических лиц, а также государств, которые ведут торговлю со странами, находящимися в списке. В настоящее время в перечне фигурируют Иран, КНДР, Куба и Сирия.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.