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Военное обозрение

Макрон пообещал поставить на Украину дополнительную партию ЗРК Crotale и САУ Caesar

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Источник изображения: topwar.ru

Франция продолжит поставлять оружие Киеву, очередной пакет военной помощи отправится на Украину в начале следующего года. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Французское Минобороны уже поставило на Украину зенитные ракетные комплексы Crotale и ракетные установки, в новый пакт войдут дополнительные комплексы ПВО и САУ Caesar с боеприпасами, которые Макрон лично обещал Зеленскому. По словам французского президента, он вместе с министром обороны Себастьеном Лекорню обсуждают дальнейшие поставки вооружений на Украину, которые будут отправлены в 1 квартале 2023 года. При этом Макрон заявил, что пока не знает, сколько САУ передадут Киеву, хотя французская пресса неоднократно писала, что шесть самоходных гаубиц из партии, предназначенной для Дании, отправятся на Украину.

За последние дни Франция поставила дополнительное оружие, ракетные установки, Crotale, оборудование сверх того, что мы уже сделали

- заявил Макрон.

Франция уже поставила Украине часть обещанных систем ПВО, речь идет о ЗРК малой дальности Crotale (Кроталь) вместе с радиолокационными системами GM200. По имеющимся данным, Киев получил два зенитных комплекса. Кроме того, в конце ноября Украина получила РСЗО LRU, являющуюся французским аналогом американской системы M270A1 MLRS, а 13 декабря - партию 155-мм самодвижущихся пушек TRF1, снятых с вооружения французской армии.

В начале декабря французский лидер заявил о готовности предоставить Украине дополнительную военную помощь, но не в ущерб французской армии, т.е. из наличия Минобороны Франции ничего браться не будет.

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Страны
Дания
США
Украина
Франция
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