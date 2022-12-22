Марсианский зонд InSight не вышел на связь. NASA предполагает, что он замолк навсегда

В минувшее воскресенье попытка связи с исследовательской посадочной платформой InSight, которая проработала на Марсе более четырех лет, завершилась неудачей. Изрядно превысивший свой срок службы аппарат не ответил и, скорее всего, уже никогда не сможет. Последние несколько месяцев выработка энергии его солнечными панелями непрерывно снижалась.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в блоге миссии InSight разместило короткое сообщение о проблемах со связью. В нем уточняется, что последний раз с аппаратом удавалось установить связь 15 декабря. Предположительно, у посадочной платформы больше не хватает энергии на передачу данных.

Такой исход прогнозировался с самого начала миссии, однако «молчание» аппарата, судя по сообщению NASA, все равно стало немного неожиданным. Конкретная причина недостатка энергии, как отмечается, неизвестна. Добавим, что, скорее всего, ее так и не удастся установить. Можно только предполагать, что солнечные панели InSight окончательно засыпало пылью и они уже не успевали за один день зарядить деградировавшие аккумуляторы до необходимого уровня.

Несколько иронично, что на момент своей посадки на Марс InSight стал наиболее энерговооруженным из всех посетивших эту планету аппаратов. Выработка двух его огромных солнечных панелей поначалу достигала 4,6 киловатт-часов в один марсианский день (сол). Для сравнения, оснащенный «ядерной батарейкой» — РИТЭГом, — ровер Curiosity за сутки вырабатывал 2,8 киловатт-часа. Такая мощная система электропитания зонду InSight досталась именно из-за зависимости от солнечного света.

Проект разрабатывался в условиях строгих бюджетных и временных ограничений. Для удешевления была выбрана архитектура посадочной платформы Phoenix (примарсился в 2008 году), которую усовершенствовали и оснастили солнечными панелями нового поколения. Кроме того, InSight сел практически на экваторе, чтобы получать как можно больше энергии. Вдобавок, на момент создания аппарата у NASA возникли проблемы с покупкой плутония-238 для радиоизотопных генераторов, что также могло повлиять на выбор источника питания.

Последнее сделанное аппаратом фото размещено в твиттере миссии 20 декабря. Подпись гласит: «Энергии совсем мало, так что это может быть последним изображением, которое я пришлю. Тем не менее, не беспокойтесь обо мне — мое время тут прошло одновременно и продуктивно и безмятежно. Если я смогу разговаривать с командой и дальше, я буду, но совсем скоро я отключусь насовсем. Спасибо, что были со мной» Источник изображения: NASA, InSight team, Twitter

В итоге изначально срок службы InSight оказался ограниченным исключительно превратностями марсианской погоды. Чем больше пыли оседало на панелях, тем сильнее снижалась их эффективность. В 2021 году прямо по аппарату прошелся пылевой дьявол (небольшой смерч) и выработка немного возросла. С мая того же года инженеры миссии попробовали сыпать песок роботизированной рукой InSight на край солнечной панели, чтобы он увлекал за собой лежащую рядом пыль, но это не особенно помогло.

Основная научная программа миссии закончилась два года назад, расширенная номинально продолжается до сих пор. Однако последние несколько месяцев перебои с питанием становились заметнее. Хотя команда миссии до последнего умудрялась почти не ограничивать функционал аппарата. К декабрю 2022 года на InSight по-прежнему работали два из трех основных научных инструментов (сейсмометр SEIS и эксперимент RISE), а также дополнительный (погодная станция TWINS). Проще говоря, все, кроме многострадального погружного зонда. Чуть более недели назад NASA сообщило, что выработка солнечных панелей за сол составила примерно 285 ватт-часов, при этом в атмосфере было умеренное количество пыли.

На Марсе InSight должен был проработать два года, в итоге прослужил все четыре. Это первый специализированный геологический аппарат на Красной Планете. Благодаря его данным удалось существенно расширить наши познания о ее внутреннем устройстве. Даже несмотря на неудачу с одним из ключевых инструментов — «кротом» HP3, который так и не удалось погрузить на пять метров вглубь планеты, — успех миссии колоссален.

Шансы на то, что InSight снова выйдет на связь есть, но они минимальны и с каждым днем становятся все меньше.