Военные России и КНР начинают учения в Восточно-Китайском море

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - В Восточно-Китайском море в среду стартуют военно-морские маневры России и КНР с практическими ракетными и артиллерийскими стрельбами.

Российско-китайское военно-морское учение "Морское взаимодействие-2022" пройдет в акватории Восточно-Китайского моря с 21 по 27 декабря, сообщили ранее в Минобороны РФ.

19 декабря российские военные сообщили о выходе из Владивостока на учения отряда кораблей Тихоокеанского флота.

По данным Минобороны РФ, в ходе активной части учения запланированы совместные ракетные и артиллерийские стрельбы, отработка совместных противолодочных действий с практическим применением оружия.

"Основной целью учения является укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сообщили в Минобороны РФ.

"Помимо корабельной составляющей к учению будут привлечены самолёты и вертолёты морской авиации Тихоокеанского флота и ВМС НОАК", - говорится в сообщении.

Россию на учениях представят флагман Тихоокеанского флота крейсер "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Совершенный".

От военно-морских сил Китая будут задействованы два эскадренных миноносца, два сторожевых корабля, корабль комплексного снабжения и дизельная подводная лодка, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, впервые военно-морские маневры с участием флотов РФ и КНР прошли в августе 2005 года в Жёлтом море в рамках учений ШОС. С 2012 года вне рамок ШОС проходят ежегодные специализированные военно-морские учения "Морское взаимодействие", направленные на укрепление боеспособности России и Китая по совместному противостоянию угрозам на море.

Россия и Китай на регулярной основе проводят совместное патрулирование стратегической авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

30 ноября Минобороны РФ сообщило, что российские и китайские стратегические самолеты провели многочасовое патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. В составе авиагруппы были стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС Китая.