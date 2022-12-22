В Хабаровском крае прошли учения с ЗРК С-400 "Триумф"

Военнослужащие в Хабаровском крае провели учения на зенитно-ракетном комплексе С-400

ХАБАРОВСК, 21 дек - РИА Новости. Военнослужащие в Хабаровском крае провели учения на зенитно-ракетном комплексе (ЗРК) большой и средней дальности С-400 "Триумф", сообщает Восточный военный округ (ВВО).

"Военнослужащие зенитного ракетного полка объединения ВВС и ПВО ВВО, дислоцированного в Хабаровском крае, провели тренировку на зенитной ракетной системе (ЗРС) С-400 "Триумф" по отражению авианалета условного противника. Зенитчики выполнили нормативы по развертыванию С-400, а также поиску, обнаружению, классификации и сопровождению учебных целей", - говорится в сообщении округа.

На тренировке расчеты отработали действия после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника и провели учебные (электронные) пуски ракет. Отмечается, что полет авиации "противника" моделировался аппаратурой зенитных ракетных систем.

Представители штаба объединения ВВС и ПВО отметили, что подобные тренировки необходимы для поддержания уровня высокой боеготовности расчетов комплексов.

С-400 "Триумф" - российский ЗРК, ЗРС большой и средней дальности. Система предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (в том числе гиперзвуковых). Принята на вооружение в 2007 году. На 2021 год в Воздушно-космических силах более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на системы С-400. "Триумф" - наименование экспортной версии.