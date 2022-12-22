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ТАСС

Запуск европейской ракеты Vega-C закончился неудачей из-за сбоя работы двигателя

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Легкая (Vega C) и тяжелая (Ariane 6) европейские ракеты
Легкая (Vega C) и тяжелая (Ariane 6) европейские ракеты.
Источник изображения: ESA–David Ducros

Компания-оператор Arianespace анализирует данные для установления причин

ПАРИЖ, 21 декабря. /ТАСС/. Запуск европейской легкой ракеты-носителя Vega-C, который был осуществлен с космодрома Куру во французской Гвиане, завершился неудачей. Об этом сообщила в среду компания - оператор запусков Arianespace в Twitter.

"Примерно через 2 минуты 27 секунд после старта произошел сбой [работы двигателя] Zefiro 40, что положило конец миссии Vega-C, - говорится в сообщении. - В настоящее время проводится анализ данных, чтобы установить причины".

Ракета должна была вывести на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 5 и Pleiades Neo 6.

Vega-C является новой версией ракеты легкого класса Vega, которая используется с 2012 года. Новая ракета высотой 35 м (на 5 м выше предыдущей версии) способна вывести около 2,2 т груза на полярную орбиту высотой 700 км. 

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Страны
Гвиана
Компании
Arianespace
Проекты
Ariane РН
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