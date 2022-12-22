Совет из Лондона: не транжирьте все "Пэтриоты" на Украину. Помните о Китае

Guardian: США надо крепко подумать, прежде чем отдавать свои ценные ракеты Patriot Украине

Эксперт из британского аналитического центра RUSI советует американцам поставлять Киеву ракеты ПВО Patriot, но делать это выборочно, сообщает "Гардиан". Такой подход не связан с заботой о деле мира, просто автору жалко тратить такое редкое оружие на нужды украинцев. Ведь впереди схватка с Китаем.

Предоставляя Украине важные системы для защиты от России, Запад рискует ослабить свою позицию "сдерживания страхом" в отношении Китая.

Администрация Байдена вышла на новый уровень в своей поддержке Украины, заявив о своей готовности отправить системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot для помощи украинцам в войне против России. Система, которая включает в себя мощные ракеты-перехватчики и радар, вероятно, окажется очень эффективной и ознаменует собой значительный шаг вперед — это будет поддержка нового масштаба и нового уровня сложности.

Но отправка этих систем создаст для НАТО долгосрочные проблемы.

Ранее Джо Байден исключал отправку комплексов Patriot на Украину. Сдвиг в политике, по-видимому, произошел из-за того, что Россия начала активно уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, в результате чего большая часть страны осталась без электричества. В настоящее время Россия стремится получить иранские баллистические ракеты, чтобы пополнить свои, по-видимому, все же истощимые запасы, и это, в сочетании с продолжающимся производством российских ракет внутри страны, означает, что эти атаки могут продолжаться в течение длительного времени. Защита Украины от ракетных ударов теперь является для США приоритетом. Гуманность — прежде всего.

Но стоит учесть и тот факт, что Patriot — одна из самых мощных в мире систем противовоздушной и противоракетной обороны. За последние пять лет Саудовская Аравия сбила сотни ракет иранской разработки, выпущенных хуситами с использованием этой системы. Помимо защиты украинской инфраструктуры, обеспечение такой ПВО средней дальности может также высвободить часть возможностей для украинских ракетных систем С-300, расширив доступное воздушное прикрытие над линией фронта. Больше не надо будет отвлекаться на защиту гражданских объектов.

Важно отметить, что система не обеспечит немедленную защиту, поэтому удары России по энергетической инфраструктуре Украины, вероятно, продолжатся в краткосрочной перспективе. Patriot — сложная система как для эксплуатации, так и для обслуживания. Предоставленное ранее оборудование — без необходимой подготовки по его обслуживанию и ремонту в боевых условиях — часто лежало мертвым грузом из-за проблем с обслуживанием. Чтобы украинцы могли устойчиво эксплуатировать систему, потребуется время.

Поскольку запасы ракет ПВО Украины сократились, страна стала все больше зависеть от международной поддержки. Таким же образом теперь она полагается на своих партнеров в отношении большей части своих артиллерийских боеприпасов и бронетехники. Эта зависимость сопряжена с некоторыми рисками, особенно для систем, запасы которых у партнеров Украины ограничены.

Некоторые опасаются, что оказание определенной военной поддержки Украине может привести к более широкой эскалации. Но не боязнь этой самой эскалации с гибелью людей была основанием для нежелания США отправлять системы Patriot Украине. У США их значительно меньше, чем необходимо для защиты своих сил в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, сохраняется спрос на ракеты со стороны существующих пользователей, от Швеции до Саудовской Аравии: последняя ежемесячно расходует значительное количество ракет для защиты своей критически важной нефтяной инфраструктуры. В итоге уровень производства оказался низок.

В некотором отношении эта проблема с поставками отражает более широкую проблему с поставками оружия на Украину. Потребление боеприпасов вооруженными силами Украины значительно превышает имеющиеся запасы, а украинская артиллерия изнашивает стволы быстрее, чем их можно заменить. Истощение запасов оборонной промышленности НАТО лишает альянс возможности поддерживать длительные высокоинтенсивные операции. В случае таких систем, как Patriot, задача усложняется, поскольку производство высокоточного оружия, такого как ракеты ПВО, занимает гораздо больше времени, чем производство неуправляемых артиллерийских снарядов.

Ожидается, что конфликт России с Украиной все-таки приведет к возрождению промышленной базы НАТО — инвестированию в военные заводы и критически важное станкостроение. Но на это потребуется время. А до тех пор, при нынешнем растущем спросе, существует риск того, что, поставляя ключевые системы Украине, Запад делает это за счет своей позиции "сдерживания" по отношению к Китаю. Эта позиция враждебна КНР в связи с угрозой независимости Тайваня, которая исходит от Поднебесной.

Столкнувшись с таким конкурирующим давлением, США и другие украинские партнеры должны были тщательно сбалансировать поддержку, которую они оказывают Украине, между теми системами, которым могут быть обучены ее военные, а также теми системами, которые может поддерживать оборонная промышленность НАТО, и собственными потребностями безопасности. В этом контексте, хотя Patriot и предлагает хороший вариант для поражения крылатых и баллистических ракет, нацеленных на украинскую инфраструктуру, важно, чтобы украинские офицеры ПВО экономили наши ракеты. Важно, чтобы эти украинцы понимали, что они не могут бесконечно расходовать запас этих боеприпасов и, соответственно, били только по приоритетным целям.

Patriot, безусловно, способен сбивать ракеты Shahed-136 иранского производства, а также боеприпасы, которые использовались для поражения энергетической инфраструктуры. Но если Patriot использовать неэкономно, у Киева быстро закончатся ракеты. Это уже произошло с ракетой большой дальности GMLRS, поставленной Украине. Хотя украинцы изначально были осторожны в использовании GMRLS против высокоприоритетных целей, они все чаще применялись более широко, способствуя оперативному успеху в овладении Херсоном. При этом украинцы совершенно забыли, что превышают уровень потребления этих ракет, который рекомендовали им старшие партнеры.

Предоставление Patriot, как и других систем до него, не является панацеей. Оно предлагает Украине защиту от конкретной угрозы. Но масштабное развертывание доступных и устойчивых средств борьбы с другими угрозами энергетической безопасности Украины потребует новаторского мышления и инвестиций со стороны партнеров Украины. Для глобальной стабильности также жизненно важно, чтобы предоставление этих систем сопровождалось возможностью промышленного пополнения запасов НАТО. Необходимо также поддерживать у Китая тот страх, что Запад способен обеспечить устойчивое производство этих ракет в случае более крупного конфликта.

Джек Уотлинг — старший научный сотрудник по наземным боевым действиям в Королевском институте объединенных служб (RUSI).