Министерство обороны утвердило техническое задание на создание экипировки четвёртого поколения «Легионер»

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Перспективная экипировка четвертого поколения "Легионер", которая в будущем должна заменить экипировку "Ратник" и "Сотник", в скором времени обретет собственные черты, Министерство обороны утвердило тактико-техническое задание на разработку. Об этом сообщил источник в российском ОПК.

Научно-исследовательская работа по "Легионеру" началась, техническое задание на экипировку "солдата будущего" утверждено, работы должны завершиться к концу 2023 года. По итогам НИР будет сформировано техзадание на проведение опытно-конструкторских работ, в рамках которых экипировку представят уже "в железе".

Министерство обороны РФ утвердило ТТЗ на НИР по боевой экипировке нового поколения "Легионер". Ее планируется завершить к концу 2023 года

- приводит РИА Новости слова источника.

Осенью этого года стало известно, что принято решение о создании экипировки "солдата будущего", которая со временем заменит не только экипировку второго поколения "Ратник", используемую в настоящее время, но и перспективную третьего поколения "Сотник", находящуюся на этапе разработки. Назвать ее решили "Легионер". Научно-исследовательские работы, в ходе которых будут определены детали и состав новейшей экипировки "Легионер", будут проводиться специалистами Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТочмаш), которые создали "Ратник" и разрабатывают "Сотник". Такое решение приняли в Минобороны.

Экипировка второго поколения "Ратник", появившаяся десять лет назад, является удачной, но уже требует замены на более современную. Новая экипировка "Сотник", в которой использовано новое композитное полиэтиленовое полотно, обеспечит повышенную защиту, оставаясь эластичной. Также в состав "Сотника" войдет экзоскелет, элементы активной защиты и даже нанобеспилотники отечественного производства. Замена экипировки на новую будет постепенной, первые элементы, проходящие испытания, поступят в войска в 2025 году.