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Военное обозрение

Президент ввёл военкоров в состав рабочей группы по вопросам обеспечения мобилизованных и по развитию производства для нужд армии

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Источник изображения: topwar.ru

Президентом России подписан документ, который предписывает создание рабочей группы, деятельность которой будет напрямую касаться вопросов подготовки и обеспечения мобилизованных граждан. Речь идёт о создании группы, которую возглавит неоднократно бывавший на освобождённых территориях и в зоне СВО секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Стало известно о том, что в составе рабочей группы по вопросам взаимодействия органов власти для решения задач по обеспечению всем необходимым мобилизованных и по проведению качественной их подготовки будут и представители журналистского корпуса.

Среди прочих в составе группы – военкоры Семён Пегов (накануне был награждён орденом Мужества), Александр Сладков, сотрудник ВГТРК Андрей Медведев. Также в группе будут вести работу замминистра обороны Виктор Горемыкин, директор одного из департаментов Роскосмоса Александр Захаренко, представители Совфеда РФ.

Одно из направлений работы группы: учёт всех тех недоработок, которые выявляются в плане обеспечения мобилизованных всем необходимым, решение вопросов правового характера. Также важной составляющей является работа по активизации производства для нужд российской армии, по патриотическому воспитанию молодёжи.

Рабочая группа, по распоряжению президента Владимира Путина, должна представлять ему еженедельный отчёт, в котором должны отражаться в том числе и выявляемые недоработки – с целью их оперативного устранения.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
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