Путин образовал группу органов власти по вопросам мобилизации

Путин образовал группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации

Президент России Владимир Путин создал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и социальной поддержки участников спецоперации. Распоряжение главы государства опубликовано 20 декабря на официальном интернет-портале правовых актов.

Руководителем группы назначен первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, следует из документа.

Рабочая группа по мобилизационной подготовке будет работать над совершенствованием правового регулирования в данной сфере.

Также она займется предложениями по созданию и хранению мобилизационных мощностей, продукцией для вооруженных сил.

Рабочая группа должна будет предоставлять президенту ежемесячный доклад о проделанной работе.

В начале ноября Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим гражданам, заключившим контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ с момента объявления частичной мобилизации.

В том же месяце президент подписал закон, освобождающий от налогообложения материальную помощь участникам спецоперации по защите Донбасса. Также закон предусматривает налоговые льготы, которые призваны дополнительно простимулировать работодателей оказывать материальную поддержку своим мобилизованным сотрудникам.

1 ноября Путин заявил, что забота о семьях мобилизованных не должна превращаться в рутину. Он отметил, что помощь таким семьям — это одно из важнейших направлений работы глав регионов.

В конце октября правительство Москвы упростило порядок назначения ежемесячных пособий на детей и единовременного пособия молодым родителям для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.

19 октября президент России заявил, что каждому мобилизованному должны выплачивать как минимум 195 тыс. рублей в месяц. Глава государства поручил неукоснительно соблюдать сроки выплат.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Ситуация существенно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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