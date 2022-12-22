CNN: Зеленский направляется в Вашингтон

По данным СМИ, украинский президент выступит с речью на совместном заседании Палаты представителей и Сената Конгресса США, а также встретится с лидером США Джо Байденом

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский уже направляется в Вашингтон, сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Украинский президент покидает свою страну и, согласно двум источникам, уже находится на пути сюда [в Вашингтон]", - сказал ведущий телеканала.

Ранее во вторник портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Зеленский в среду, 21 декабря, посетит Вашингтон и выступит с речью на совместном заседании Палаты представителей и Сената Конгресса США. Ожидается, что он поблагодарит законодателей за миллиарды долларов военной помощи Украине, а также попросит увеличить объемы предоставляемых Киеву финансовых средств. Как напоминает портал, это будет первый визит Зеленского в США с начала специальной военной операции РФ на Украине. Помимо этого, сообщил CNN, украинский лидер лично встретится с президентом США Джо Байденом для обсуждения помощи Киеву.